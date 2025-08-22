fechar
Homem é assassinado em frente a UPA

Homem de 30 anos é executado a tiros na frente da UPA de Lagoa Encantada após fuga de cárcere privado. Investigações seguem em andamento

Por volta das 2h50 da madrugada, um homem de 30 anos foi alvo de um crime em frente a unidade de pronto atendimento (UPA) de Lagoa Encantada.

Identificado como José Rafael Rangel, a vítima tinha marcas de espancamentos e cortes profundos pelo corpo.

Segundo relatos, José chegou na UPA perto da meia-noite e recebeu atendimento médico, porém, recusou-se a fazer a sutura.

Ao invés de ir embora, escolheu repousar na área externa da unidade. Foi nesse momento, enquanto dormia em um pedaço de papelão, que um indivíduo não identificado o alvejou com vários tiros.

Dias em cárcere privado

Antes de morrer, ele contou aos profissionais de saúde que tinha passado o dia sendo mantido em cárcere privado e sofrendo agressões físicas.

Ele conseguiu escapar, mas caiu na frente da UPA, lugar onde pensava estar seguro.

Investigação policial

A polícia, já acionada, conta com equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) no local para iniciar as investigações.

A perícia também está no cenário do crime, onde, infelizmente, não há câmeras de segurança.

Segundo informações, a vítima era suspeita de pequenos furtos na região, mas ainda não é possível relacionar essa informação ao crime.

À procura do assassino

A polícia trabalha para descobrir por onde o culpado chegou e fugiu, já que há uma saída de carros nas proximidades. O caso segue em investigação e mais dados serão divulgados conforme a apuração progride.

