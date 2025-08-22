Homem é assassinado em frente a UPA
Homem de 30 anos é executado a tiros na frente da UPA de Lagoa Encantada após fuga de cárcere privado. Investigações seguem em andamento
Por
TV Jornal
Publicado em 22/08/2025 às 18:56
Por volta das 2h50 da madrugada, um homem de 30 anos foi alvo de um crime em frente a unidade de pronto atendimento (UPA) de Lagoa Encantada.
Identificado como José Rafael Rangel, a vítima tinha marcas de espancamentos e cortes profundos pelo corpo.
Segundo relatos, José chegou na UPA perto da meia-noite e recebeu atendimento médico, porém, recusou-se a fazer a sutura.
Ao invés de ir embora, escolheu repousar na área externa da unidade. Foi nesse momento, enquanto dormia em um pedaço de papelão, que um indivíduo não identificado o alvejou com vários tiros.
Dias em cárcere privado
Antes de morrer, ele contou aos profissionais de saúde que tinha passado o dia sendo mantido em cárcere privado e sofrendo agressões físicas.
Ele conseguiu escapar, mas caiu na frente da UPA, lugar onde pensava estar seguro.
Investigação policial
A polícia, já acionada, conta com equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) no local para iniciar as investigações.
A perícia também está no cenário do crime, onde, infelizmente, não há câmeras de segurança.
Segundo informações, a vítima era suspeita de pequenos furtos na região, mas ainda não é possível relacionar essa informação ao crime.
À procura do assassino
A polícia trabalha para descobrir por onde o culpado chegou e fugiu, já que há uma saída de carros nas proximidades. O caso segue em investigação e mais dados serão divulgados conforme a apuração progride.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.