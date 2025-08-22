Homem é assassinado em frente a UPA

Por volta das 2h50 da madrugada, um homem de 30 anos foi alvo de um crime em frente a unidade de pronto atendimento (UPA) de Lagoa Encantada.

Identificado como José Rafael Rangel, a vítima tinha marcas de espancamentos e cortes profundos pelo corpo.

Segundo relatos, José chegou na UPA perto da meia-noite e recebeu atendimento médico, porém, recusou-se a fazer a sutura.

Ao invés de ir embora, escolheu repousar na área externa da unidade. Foi nesse momento, enquanto dormia em um pedaço de papelão, que um indivíduo não identificado o alvejou com vários tiros.

Dias em cárcere privado

Antes de morrer, ele contou aos profissionais de saúde que tinha passado o dia sendo mantido em cárcere privado e sofrendo agressões físicas.

Ele conseguiu escapar, mas caiu na frente da UPA, lugar onde pensava estar seguro.

Investigação policial

A polícia, já acionada, conta com equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) no local para iniciar as investigações.

A perícia também está no cenário do crime, onde, infelizmente, não há câmeras de segurança.

Segundo informações, a vítima era suspeita de pequenos furtos na região, mas ainda não é possível relacionar essa informação ao crime.

À procura do assassino

A polícia trabalha para descobrir por onde o culpado chegou e fugiu, já que há uma saída de carros nas proximidades. O caso segue em investigação e mais dados serão divulgados conforme a apuração progride.