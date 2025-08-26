Ponte da Boa Vista sofre com furtos e descaracterização histórica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Ponte da Boa Vista, patrimônio histórico, sofre com o roubo de sua estrutura de bronze. Moradores denunciam ineficiência do policiamento noturno

A Ponte da Boa Vista, também conhecida como ponte de ferro, corre risco de perder parte de sua originalidade devido a furtos constantes de sua estrutura.

Durante a madrugada, criminosos têm retirado peças de bronze do guarda-corpo, substituídas de forma emergencial por estruturas de ferro pela Prefeitura do Recife.

Estrutura original roubada

Na manhã desta terça-feira (26), foi possível observar trechos já modificados, com peças de ferro no lugar do bronze.

O contraste na cor e até no som emitido pelas estruturas expõe a descaracterização de um dos mais importantes patrimônios históricos da cidade.

Revolta da população

Moradores e comerciantes que circulam diariamente pela região demonstram indignação. Segundo Paulo, um dos denunciantes do caso nas redes sociais, a falta de policiamento noturno facilita os crimes.

“Se eu for tentar tirar uma estrutura dessa tenho dificuldade. Agora o malandro consegue fácil, porque tem tempo de sobra, já que não tem polícia à noite”, afirmou.

O comerciante Ivan destacou que a situação não é recente e apontou a necessidade de investigação para identificar ferros-velhos que compram o material furtado.

“O bandido só rouba porque tem quem compre”, disse.

Segurança ineficiente

Apesar da presença de câmeras de monitoramento na região, os furtos seguem acontecendo até mesmo durante o dia. Moradores relatam que criminosos já chegaram a retirar peças da ponte em plena luz do sol.

A população também reclama da inoperância da guarda municipal, que estaria circulando de carro, mas sem presença ostensiva a pé.

Patrimônio em risco

Inaugurada em 1876, a Ponte da Boa Vista é considerada um dos marcos arquitetônicos do Recife. A substituição das peças originais por materiais diferentes representa um risco à preservação histórica do monumento.

Para especialistas e moradores, a ausência de fiscalização adequada pode levar à perda irreversível de parte da memória cultural da cidade.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.