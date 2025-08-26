fechar
Corpo com marcas de tiros é encontrado em área de alagamento na Zona Oeste do Recife

Corpo encontrado no bairro de Afogados apresenta múltiplas lesões de tiros; A vítima não tem identificação e foi encaminhada ao IML

Por TV Jornal Publicado em 26/08/2025 às 18:00
Um corpo foi encontrado na manhã desta terça-feira (26) em uma área de alagamento no bairro de Afogados, Zona Oeste do Recife.

O local, utilizado como viveiro de crustáceos, encontra-se constantemente inundado, o que dificultou o acesso da equipe de resgate.

Corpo não identificado

Segundo a Polícia Civil, a vítima não portava documentos de identificação.

O corpo será encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), onde passará por exame tanatoscópico, responsável por confirmar a identidade e detalhar as circunstâncias da morte.

Marcas de violência

De acordo com a perícia preliminar, o cadáver apresentava múltiplas lesões de disparos de arma de fogo. Pelo menos quatro tiros atingiram a região torácica, além de ferimentos na face e no braço direito.

Não foram encontradas marcas típicas de luta corporal, como lesões de defesa nas mãos ou antebraços.

Incerteza sobre o local do crime

Ainda não é possível confirmar se o assassinato ocorreu no mesmo ponto onde o corpo foi encontrado. A condição de decomposição e o alagamento dificultam a preservação de vestígios.

Foram observadas marcas leves de arrasto, mas a perícia avalia se elas podem ter ocorrido durante a retirada do corpo da água.

As investigações ficarão a cargo da Polícia Civil de Pernambuco, que aguarda os resultados do IML para avançar na identificação da vítima e na apuração das circunstâncias do crime.

