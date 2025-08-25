fechar
Ex-presidiário é morto após ser arrastado para fora de casa

Um homem foi encontrado morto em Paulista. Ele teria sido arrastado de casa e morto com dois tiros no rosto, ele era ex-presidiário

Por TV Jornal Publicado em 25/08/2025 às 12:50
Jean Alves do Nascimento, aos 42 anos, foi encontrado morto na Rua 13, em Maranguape I. Segundo informações, Jean vivia com a mãe próximo ao local.

Na manhã do acontecimento, a mãe de Jean acordou e não encontrou o filho. Recebeu a informação de que este havia sido arrastado de dentro da casa.

Vestido com calça e camisa, foi arrastado até um terreno localizado do outro lado da pista da casa dele. 

Detalhes do crime

O território abandonado e com muito mato é o fundo de algum imóvel. As evidências ainda destacam a marca de que a vítima foi arrastada.

Há relatos de que a mãe de Jean chegou ao local gritando. Em suas palavras: "Ele só fumava, eu sei, mas ele não merecia ter morrido desta forma."

Nada confirma ainda, mas pelo volume de sangue no local, é possível que a vítima tenha sido levada ainda vida e foi morta ali. A única arma no local, uma faca de tipo serra, se encontra próxima ao sangue.

Investigação

Até então, as informações afirmam que Jean foi assassinado com dois tiros no rosto e que não há relação do crime com a faca encontrada.

Segundo fontes, Jean já havia sido preso há 17 anos por tráfico de drogas. A Polícia Civil está investigando o caso.

A vítima, Jean Alves do Nascimento, era ex-presidiário e a família até o momento preferiu não se pronunciar sobre o caso.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

