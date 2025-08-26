Confira a entrevista com suspeito de ameaçar o youtuber Felca

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Suspeitos foram conduzidos ao local após prestarem depoimento na Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos

Os jovens Caio Lucas Rodrigues dos Santos, de 22 anos, e Paulo Vinícius, de 21, passaram a noite sob custódia no Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil de Pernambuco, no Recife.

Ambos foram conduzidos ao local após prestarem depoimento na Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, em procedimento que terminou por volta das 2h da madrugada desta terça-feira (26).

Na manhã de hoje, após o café, os dois foram transferidos em uma viatura da Polícia Civil para o Fórum de Olinda, onde passaram por audiência de custódia. O primeiro a sair da carceragem foi Caio Lucas, com capuz preto e cabeça baixa.

Declarações

Durante a condução, Caio conversou brevemente com a imprensa. Questionado sobre as ameaças de morte ao influenciador Felca, ele negou envolvimento e afirmou que outros seriam os responsáveis.

“Foi eu, não... Quem ameaçou foi outra pessoa. Um grupo de internet. Eu concordo com ele (Felca), sou a favor dele. Não fui eu que ameacei ele, não”, declarou.

Investigações

Caio era o alvo principal da operação conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), de São Paulo, que apura as ameaças contra Felca. Já Paulo Vinícius foi preso em flagrante no momento da abordagem.

De acordo com a polícia, ele foi encontrado diante de um computador com acesso ao sistema Polícia Ágil, da Polícia Civil de Pernambuco, utilizando senhas vazadas pela internet.

As investigações apontam que ele conseguia consultar boletins de ocorrência e até realizar alterações no sistema. Ao ser abordado pela reportagem, preferiu não responder.

Próximos passos

Após a audiência de custódia no Fórum de Olinda, a Justiça deverá decidir sobre a manutenção das prisões ou eventual aplicação de medidas cautelares.

Ambos seguem sob investigação por crimes relacionados a ameaças virtuais e invasão de sistemas.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.