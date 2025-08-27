Homem é encontrado morto com sinais de espancamento na Avenida Caxangá
Corpo foi deixado no canteiro central da via; vítima foi apontada como autor de assaltos na região, mas ainda não foi identificada pela polícia
Um homem foi encontrado morto no canteiro central da Avenida Caxangá, na Zona Oeste do Recife. O corpo apresentava diversos hematomas, que segundo a perícia podem ter sido provocados por espancamento. A vítima não portava documentos, o que dificulta a identificação.
Testemunhas relataram vingança
De acordo com informações repassadas à polícia, o homem teria sido acusado por moradores de cometer furtos e roubos na comunidade do Cardoso, no bairro da Iputinga. Testemunhas afirmaram que várias pessoas teriam decidido agredir o suspeito até a morte.
Policiais militares isolaram a área até a chegada dos agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O Instituto de Medicina Legal (IML) recolheu o corpo e a Polícia Civil abriu inquérito para apurar as circunstâncias do crime e identificar os envolvidos.
Até o momento, a vítima não foi identificada oficialmente, dado que não foram encontrados documentos junto ao corpo.
