Homem é encontrado morto com sinais de espancamento na Avenida Caxangá

Corpo foi deixado no canteiro central da via; vítima foi apontada como autor de assaltos na região, mas ainda não foi identificada pela polícia

Por TV Jornal Publicado em 27/08/2025 às 10:51
Um homem foi encontrado morto no canteiro central da Avenida Caxangá, na Zona Oeste do Recife. O corpo apresentava diversos hematomas, que segundo a perícia podem ter sido provocados por espancamento. A vítima não portava documentos, o que dificulta a identificação.

Testemunhas relataram vingança

De acordo com informações repassadas à polícia, o homem teria sido acusado por moradores de cometer furtos e roubos na comunidade do Cardoso, no bairro da Iputinga. Testemunhas afirmaram que várias pessoas teriam decidido agredir o suspeito até a morte.

Policiais militares isolaram a área até a chegada dos agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O Instituto de Medicina Legal (IML) recolheu o corpo e a Polícia Civil abriu inquérito para apurar as circunstâncias do crime e identificar os envolvidos.

Até o momento, a vítima não foi identificada oficialmente, dado que não foram encontrados documentos junto ao corpo.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

