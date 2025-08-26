Ataque a tiros em frente a um bar deixa três pessoas feridas
Tiroteio em Charnequinha, no Cabo de Santo Agostinho, deixa três feridos. Motivação do crime ainda está sendo investigada pela polícia
Um tiroteio em Charnequinha, no Cabo de Santo Agostinho, deixou três feridos. Moradores pedem por mais segurança no local.
Foram muitos tiros efetuados contra as pessoas que estavam na frente do bar, muita gente entrou no estabelecimento. Dona Dalva, que estava na cozinha, se machucou na tentativa de se proteger.
No bar, é proibido ficar com o som de carro ligado. Mas, meia hora antes do tiroteio, um veículo estava estacionado no local com o som alto.
A polícia militar chegou a ser acionada e o dono obedeceu, baixando o som. Não se sabe se o crime tem relação com esse episódio.
Detalhes do crime
O bar estava repleta de pessoas, mais de 20, que aproveitavam o local. Os suspeitos, pelo menos três, chegaram num carro branco, modelo Siena, nem desembarcaram. Do carro, já começaram a atirar.
Efetuaram diversos disparos em direção ao grupo de pessoas que estava no local.
As vítimas do ataque foram: o dono do carro, que estava com o som alto, tem 19 anos e foi atingido na coxa. A esposa dele, de 32 anos, também foi baleada na coxa. E um amigo do casal, de 21 anos, ficou ferido no abdômen.
Todos foram socorridos no Hospital Dom Hélder Câmara.
Insegurança
Depois do episódio, os moradores estão assustados. A dona do bar lamentou o crime e tanta violência no local, onde ela trabalha há pelo menos uma década.
"Fica difícil pra gente trabalhar, né? A gente fica assustada. Mas é ter fé em Deus e tacar o barco pra frente. O que eu posso fazer é trabalhar, que eu dependo disso aqui.", desabafa.
