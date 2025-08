Cabo de Santo Agostinho empossa seu primeiro Conselho Municipal de Segurança

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Iniciativa busca integrar esforços de diferentes instituições no enfrentamento da violência no município, que é uma das cidades mais violentas do país

O município do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, deu um passo institucional importante no enfrentamento à violência.

Nesta quarta-feira (6), foi empossado o primeiro Conselho Municipal de Segurança, iniciativa que visa integrar órgãos públicos, sociedade civil e forças policiais na construção de políticas públicas voltadas à segurança urbana.

A cerimônia foi conduzida pelo prefeito Lula Cabral, que havia anunciado a criação do órgão em maio deste ano.

O CMSUSP será um órgão colegiado de caráter consultivo e deliberativo, composto por 24 representantes do poder público municipal, entidades não governamentais, instituições estaduais de segurança pública e do sistema de Justiça.

A coordenação geral do órgão fica a cargo da Secretaria Municipal de Defesa Social do Cabo.



Cidade aparece entre as mais violentas do Brasil



A posse ocorre dias após a divulgação do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, que apontou o Cabo de Santo Agostinho como uma das cidades mais violentas do país.

O município teve uma taxa de 73,3 homicídios por 100 mil habitantes em 2024.

O índice coloca a cidade em situação de alerta, reforçando a necessidade de ações integradas para conter a criminalidade.

O Cabo de Santo Agostinho e São Lourenço da Mata, ambos localizados no Grande Recife, aparecem em 5º e 6º lugar, respectivamente, no ranking dos mais violentos.

O município, como citou o Anuário, sofre com a atuação de facções ligadas ao tráfico de drogas.

Composição multissetorial e foco em ações concretas



O Conselho é composto por representantes da Prefeitura, Câmara de Vereadores, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, além de Ministério Público, Poder Judiciário, OAB, entidades empresariais e comerciais e conselhos comunitários.

A proposta é que o grupo atue de forma permanente para:

Diagnosticar problemas de segurança em nível local;

Propor soluções e estratégias preventivas;

Indicar prioridades de investimento;

Acompanhar a execução de políticas públicas;

Estimular parcerias entre os diferentes atores envolvidos.

Governança participativa como resposta à crise



A criação do Conselho é vista pela gestão municipal como uma tentativa de estruturar uma governança colaborativa em torno da segurança pública, promovendo diálogo entre instituições e ações de prevenção à criminalidade.

“Esse conselho não é apenas um fórum de debates, mas um instrumento prático para transformar a realidade da cidade com base na escuta e na articulação entre os setores”, afirmou o prefeito Lula Cabral durante a posse.

Pernambuco é o 4º estado com o maior número de mortes

O novo Anuário também mostrou que Pernambuco teve queda na taxa de mortes violentas intencionais em 2024, mas continua entre os estados mais violentos do país.

A taxa caiu de 38,3 (em 2023) para 36,2 (em 2024). No topo estão os estados do Amapá, Bahia e Ceará.

Sobre o resultado do anuário, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco argumentou que o Estado vem registrando, até o momento, 14 meses consecutivos de queda nas mortes.

"No primeiro semestre de 2025, a redução foi de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior, o segundo menor índice de homicídios da série histórica para esse intervalo. Importante ressaltar que esses dados ainda não estão refletidos no Anuário divulgado, que considera o recorte de 2024", disse a pasta estadual.