Dom Fernando Saburido é homenageado no Cabo de Santo Agostinho

O Arcebispo Emérito de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, foi homenageado na noite da última quarta-feira (30), com a Comenda Maurício de Nassau, concedida pela UNINASSAU Cabo de Santo Agostinho. A solenidade ocorreu na sede da Instituição de Ensino Superior (IES), localizada no Shopping Costa Dourada, e reuniu autoridades, professores, estudantes e convidados.

A honraria é destinada a personalidades que promovem o desenvolvimento educacional, social e cultural do município. Dom Saburido foi reconhecido por sua atuação como liderança religiosa voltada à dignidade humana, à inclusão e à transformação social.

“Recebo essa homenagem como um reconhecimento à Igreja e ao clero que aqui represento. A UNINASSAU tem um papel social muito importante, por acolher tantos jovens que enfrentam dificuldades financeiras, oferecendo uma educação acessível e de qualidade. Isso é um bem comum, especialmente para o nosso Nordeste, que ainda convive com tantas incertezas e desigualdades”, afirmou o arcebispo durante a cerimônia.

Além de Dom Saburido, também foi homenageado (In Memoriam) o engenheiro químico e empresário Dr. Ayrton Gonçalves Cardoso, responsável por empreendimentos que impulsionaram o desenvolvimento da região, como o Loteamento Cidade Garapu e o próprio Shopping Costa Dourada. A comenda foi recebida por seu filho, Eduardo Cardoso.

A noite de celebração também contou com a entrega do certificado “Vidas que Inspiram”, reconhecimento voltado a pessoas cujas trajetórias contribuem para a construção de uma sociedade mais justa e educadora. Foram agraciados a educadora Nádia Maria da Purificação Silva, o ceramista Mestre Nena e o artista plástico e ator Luzarcus (Antônio Marcos Mendes da Luz).

Crédito: Armando Artoni/Divulgação

“Acredito que os únicos dois vetores de transformação da sociedade são a arte, que está dentro da cultura, e a educação. Por isso, me sinto muito honrado em receber essa homenagem da UNINASSAU, uma instituição que transforma vidas e é um verdadeiro agente de mudança no Cabo de Santo Agostinho”, declarou Luzarcus.

De acordo com o presidente do Grupo Ser Educacional, Jânyo Diniz, essas homenagens simbolizam pessoas que, com suas trajetórias, impactaram — e continuam impactando — positivamente a cidade do Cabo de Santo Agostinho e toda a região. “Esses nomes reforçam o que sempre acreditamos: a educação, a arte, a cultura e o compromisso social são forças poderosas quando se unem”, afirmou.