Baptista Leal lança imóveis econômicos no Cabo de Santo Agostinho

A cidade do Cabo de Santo Agostinho vai ganhar mais um empreendimento da Construtora Baptista Leal. No dia 24 deste mês, será lançado, em evento no Cais do Sertão, o Start Costa Dourada II, novo residencial da CBL que ocupará área na região litorânea da cidade, próximo ao Shopping Costa Dourada.

Dentro da linha econômica da construtora, os apartamentos terão 44 m², com dois quartos, suíte canadense, cozinha, varanda e sala para dois ambientes. O Start Costa Dourada atende famílias de baixa renda na Faixa 2, dos programas do Governo Federal Minha Casa, Minha Vida; a ao Morar Bem do governo de Pernambuco.

O Start Costa Dourada vai oferecer uma área comum completa, com piscina adulto e infantil; redário, pet place, brinquedoteca, salão de festas, academia ao ar livre, churrasqueira, minicampo, entre outros.

Baptista Leal

Em 2024, a CBL entregou o Like Clube Boa Viagem, próximo ao Shopping Recife. Este ano, fez a entrega do Start Costa Dourada I, no Cabo de Santo Agostinho e segue com as obras do Exclusive José Rufino, no bairro do Barro, com previsão de entrega para 2026; e do Start Nature Residence, no bairro do Curado. Ainda foram lançados dois novos empreendimentos: o Like Clube Boa Vista e o Start Residence no bairro de Guabiraba.