Operação Nordeste Integrada prende 320 suspeitos em oito estados
A Operação Nordeste Integrada aconteceu em nove estados do Brasil, resultando em 320 prisões e a apreensão de armas, drogas, veículos, dinheiro e celulares.
Quase seis mil agentes de segurança participaram da operação que durou dois dias.
Número de efetivos
Pernambuco disponibilizou o maior efetivo, cerca de 1.500 policiais, liderando o esforço que se desenrolou em oito estados do Nordeste.
As equipes conseguiram prender 320 pessoas, 92 foram em Pernambuco, além de cinco adolescentes apreendidos.
Crimes
Os detidos estavam associados a uma variedade de crimes, incluindo homicídios, tráfico de drogas, roubos, estupros e violência contra a mulher.
Entre os presos, estavam líderes de grupos criminosos considerados alta prioridade pela polícia.
A Operação em Detalhes
Uma operação específica foi realizada em Petrolina, caracterizada pela fragmentação de grupos criminosos envolvidos em tráfico de drogas e homicídios.
O grupo mencionado foi desmantelado, destacando a diferença entre a realidade criminal de Pernambuco e a de outros estados do Nordeste, onde um ou poucos grupos comandam atividades criminosas.
Em Pernambuco, existem vários pequenos grupos cometendo crimes.
A execução da operação durou dois dias, mas foi resultado de mais de dois meses de planejamento e integração entre os estados do Nordeste.
Próximos passos
Após as prisões, os detidos foram enviados para o sistema prisional. A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco declarou que as investigações continuam com o objetivo de atingir outros alvos.
A Operação Nordeste Integrada deve ser repetida em cooperação com outros estados, embora o plano seja mantido em sigilo para evitar a fuga de criminosos.
