Operação Nordeste Integrada cumpre mais de 500 mandados contra crimes diversos na região
Com foco no combate ao tráfico de drogas, violência contra a mulher, roubos e lavagem de dinheiro, operação envolve forças de vários estados
A Delegacia de Goiânia, em Pernambuco, se tornou ponto central da Operação Nordeste Integrada, deflagrada nesta semana em diversos estados da região. A ação coordenada tem como objetivo combater uma série de crimes, incluindo tráfico de drogas, violência contra a mulher, lavagem de dinheiro, além de roubos e furtos de veículos.
Ao todo, estão sendo cumpridos 510 mandados de prisão e de busca e apreensão. Só em Pernambuco, são 162 mandados expedidos. Presos e materiais apreendidos estão sendo encaminhados à delegacia de Goiânia.
Força-tarefa e crimes investigados
A delegada-geral adjunta da Polícia Civil de Pernambuco, Beatriz Leite, destacou que a operação é complexa e envolve diferentes frentes criminosas, com participação de várias instituições de segurança.
"Nós estamos com Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica, bombeiros, todos fazendo o seu trabalho para que essa operação seja um sucesso", afirmou.
Além dos mandados de prisão, também estão sendo cumpridas ordens judiciais de busca e apreensão em residências, celas de detentos e outros locais. Há ainda mandados de apreensão de menores e de valores relacionados aos crimes investigados.
Ação interestadual e fronteiras
Um dos focos da operação é combater organizações criminosas que atuam em áreas de divisa entre os estados. Com o compartilhamento de informações entre as forças de segurança, a expectativa é enfraquecer a atuação de grupos que aproveitam essas fronteiras para escapar da justiça.
Atuação da Polícia Militar
O subcomandante da Polícia Militar de Pernambuco, coronel Lopes, ressaltou a importância da integração entre os estados na execução dos mandados e reforçou que a cooperação entre as forças é fundamental.
"O crime não respeita fronteiras. Nós, da Polícia Militar dos estados, também não podíamos manter essa divisão. Nos unimos para combater a criminalidade", declarou.
A operação segue em andamento com apoio de viaturas, motocicletas e do Grupo Tático Aéreo (GTA). A expectativa é de que os trabalhos continuem pelos próximos dias, com novas prisões e apreensões.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais