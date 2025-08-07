Operação Igarassu: Polícia Civil derruba organização criminosa especializada em extorsão online

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Operação Igarassu é deflagrada no Distrito Federal e Pernambuco, investigando extorsões através de perfis falsos em sites de relacionamento

A Polícia Civil do Distrito Federal, em parceria com Policiais Civis de Pernambuco, deflagrou nesta terça-feira a Operação Igarassu. A operação tem como alvo uma organização criminosa acusada de extorsões através de perfis falsos em sites de relacionamento.

Ações criminosas geraram um prejuízo de cerca de R$ 100.000 para as vítimas, segundo informações das autoridades responsáveis.

Modus operandi

O grupo criminoso se aproximava das vítimas ao criar perfis falsos em sites de relacionamento. A confiança era conquistada e em seguida o grupo iniciava o crime de extorsão.

As vítimas eram informadas de que estavam se relacionando com uma mulher vinculada a um chefe de facção criminosa e que, para preservar suas vidas, precisariam depositar uma quantia em dinheiro. Algumas vítimas foram induzidas a depositar valores que variavam entre R$ 500 a R$ 20.000.

Investigação e prisões

Desde o início da operação, foram expedidos dez mandados de prisão e 14 de busca e apreensão.

Três dos mandados de prisão foram direcionados a detentos da unidade prisional de Igarassu, originando assim o nome da operação.

Além dos mandados, está em andamento a busca por novos suspeitos e mais apreensões de material.

Como se prevenir



A Polícia Civil orienta a população a evitar a exposição excessiva de dados pessoais em redes sociais, para prevenir golpes ou extorsões.

Eles também reforçam a importância de manter atualizadas as denúncias de qualquer atividade suspeita nesse sentido.

A operação está em andamento e novas informações serão divulgadas conforme o desenvolvimento das investigações.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais