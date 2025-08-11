fechar
Suspeito é morto por próprio comparsa ao tentar atingir outro alvo

Suspeito é baleado pelo próprio comparsa enquanto tentavam atingir outra vítima, ele morreu no local. A polícia está investigando o caso

Por TV Jornal Publicado em 11/08/2025 às 16:56
Rua onde ocorreu o crime
Rua onde ocorreu o crime - TV Jornal

Um incidente violento resultou na morte de um suspeito, que aparentemente estava tentando atacar outro homem que acabara de sair de um motel.

Segundo a polícia, o homem que seria o alvo, um indivíduo de 27 anos com histórico de envolvimento com a lei, conseguiu escapar ileso do incidente.

Suspeito morto no tiroteio

Entre os detalhes do incidente, foi relatado que os suspeitos atacaram o alvo em um carro, começando a disparar.

Em meio à confusão, um dos suspeitos, de 22 anos, que estava no veículo atacante, foi atingido na cabeça por um tiro e morreu no local.

Chama a atenção o fato de que a bala que atingiu o suspeito fatalmente aparenta ter saído da arma de um de seus próprios comparsas, que fugiram do local do crime após o incidente.

O suspeito morto foi encontrado na calçada com uma balaclava, de acordo com as informações policiais.

Investigações 

O homem que seria o alvo do ataque ofereceu-se à polícia para depoimento, confirmando seu histórico criminal e conflitos anteriores com outras pessoas envolvidas na criminalidade.

Após ser ouvido, o homem inicialmente visado pelos criminosos foi liberado pela autoridade policial.

O corpo do suspeito morto foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames que auxiliarão nas investigações.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

