Entregador é morto a tiros na Zona da Mata Norte de Pernambuco

Entregador de pacotes morre durante o trabalho, em Vicência. Criminoso consegue fugir e nada foi roubado no local do crime, a polícia investiga o caso

Em Vicência, um crime chocante ocorreu no Centro, na Rua Jurandir Machado de Souza. A vítima, Vitor Miguel Ferreira da Silva, de 23 anos, trabalhava no setor de entregas e estava desempenhando suas funções profissionais quando foi brutalmente assassinado.

As circunstâncias do crime ainda são um mistério para a polícia e a comunidade.

Como ocorreu



Em imagens capturadas na cena do crime, pode-se observar Vitor vestindo uma camisa cinza e um boné, cercado por sacos de entrega no terraço da casa.

Surge então um homem de camisa verde que, ao encostar na parede, revela a figura do agressor subindo as escadas com uma arma em punho.

O criminoso dispara três vezes e, tão rapidamente quanto apareceu, foge a pé pela calçada, ainda segurando a arma.

O perfil do suspeito

Com a análise das filmagens, o suspeito é um homem trajando uma camisa de mangas compridas cinza e um boné preto, além de calça jeans e um cavanhaque.

A sua fuga súbita desencadeou o pânico entre os familiares da vítima, que rapidamente saíram da casa, chocados com a violenta cena que se desenrolou em seu quintal.

Investigação



Vitor Miguel Ferreira da Silva, morreu no local, e seu corpo atualmente aguarda a liberação da família no IML de Recife.

Segundo informações da polícia, Vitor acabara de receber uma remessa para entrega quando foi brutalmente interrompido.

Em um dado ainda mais intrigante, nada foi roubado do local do crime, levantando ainda mais questões sobre a motivação do ato. O caso está sob investigação da Polícia Civil.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais