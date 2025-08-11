Homem de 22 anos morre após ser atingido por tiro durante perseguição na Zona Oeste do Recife
Durante ação criminosa, suspeito foi baleado na cabeça, possivelmente por comparsa que fugiu; vítima inicial prestou depoimento e foi liberada
Um episódio de violência marcou o final de uma tarde comum na zona oeste da cidade. Conforme informações da Polícia Militar, a ocorrência teve início quando um homem deixava um motel em seu carro e foi surpreendido por criminosos em outro veículo.
A situação rapidamente evoluiu para uma perseguição seguida de disparos de arma de fogo, culminando na morte de um dos suspeitos. As circunstâncias exatas e os desdobramentos da ação ainda estão sob investigação pelas autoridades.
Tiro acidental durante confronto
Segundo a polícia, um dos suspeitos, identificado como um jovem de 22 anos, desceu do carro que fazia a perseguição. Em determinado momento, ele foi atingido por um tiro na cabeça.
De acordo com a Polícia Militar, há possibilidade de que o disparo tenha sido realizado por um comparsa do próprio jovem, que deixou o local após o ocorrido. A situação gerou confusão e mobilizou equipes policiais para atendimento e contenção da ocorrência.
O homem de 27 anos, que seria o alvo inicial da ação criminosa, compareceu espontaneamente à delegacia para prestar depoimento.
Durante o relato, ele informou ter passagens anteriores pela polícia e conflitos com indivíduos envolvidos em atividades criminosas. Após a oitiva, foi liberado pela autoridade policial responsável.
Investigação em andamento
O corpo do suspeito fatalmente atingido foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia e exames complementares.
A Polícia Civil assumiu a condução das investigações com o objetivo de esclarecer todos os detalhes do incidente, identificar a dinâmica exata dos fatos e localizar o comparsa que fugiu do local. A apuração segue em andamento para proporcionar um desfecho à ocorrência.
