Homem de 22 anos morre após ser atingido por tiro durante perseguição na Zona Oeste do Recife

Durante ação criminosa, suspeito foi baleado na cabeça, possivelmente por comparsa que fugiu; vítima inicial prestou depoimento e foi liberada

Um episódio de violência marcou o final de uma tarde comum na zona oeste da cidade. Conforme informações da Polícia Militar, a ocorrência teve início quando um homem deixava um motel em seu carro e foi surpreendido por criminosos em outro veículo.

A situação rapidamente evoluiu para uma perseguição seguida de disparos de arma de fogo, culminando na morte de um dos suspeitos. As circunstâncias exatas e os desdobramentos da ação ainda estão sob investigação pelas autoridades.

Tiro acidental durante confronto

Segundo a polícia, um dos suspeitos, identificado como um jovem de 22 anos, desceu do carro que fazia a perseguição. Em determinado momento, ele foi atingido por um tiro na cabeça.

De acordo com a Polícia Militar, há possibilidade de que o disparo tenha sido realizado por um comparsa do próprio jovem, que deixou o local após o ocorrido. A situação gerou confusão e mobilizou equipes policiais para atendimento e contenção da ocorrência.

O homem de 27 anos, que seria o alvo inicial da ação criminosa, compareceu espontaneamente à delegacia para prestar depoimento.

Durante o relato, ele informou ter passagens anteriores pela polícia e conflitos com indivíduos envolvidos em atividades criminosas. Após a oitiva, foi liberado pela autoridade policial responsável.

Investigação em andamento

O corpo do suspeito fatalmente atingido foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia e exames complementares.

A Polícia Civil assumiu a condução das investigações com o objetivo de esclarecer todos os detalhes do incidente, identificar a dinâmica exata dos fatos e localizar o comparsa que fugiu do local. A apuração segue em andamento para proporcionar um desfecho à ocorrência.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

