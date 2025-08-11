fechar
Vídeos | Notícia

Homem de 22 anos morre após ser atingido por tiro durante perseguição na Zona Oeste do Recife

Durante ação criminosa, suspeito foi baleado na cabeça, possivelmente por comparsa que fugiu; vítima inicial prestou depoimento e foi liberada

Por TV Jornal Publicado em 11/08/2025 às 13:43
O crime ocorreu na Rua Firmino Figueiredo, no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife
O crime ocorreu na Rua Firmino Figueiredo, no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife - TV Jornal

Um episódio de violência marcou o final de uma tarde comum na zona oeste da cidade. Conforme informações da Polícia Militar, a ocorrência teve início quando um homem deixava um motel em seu carro e foi surpreendido por criminosos em outro veículo.

A situação rapidamente evoluiu para uma perseguição seguida de disparos de arma de fogo, culminando na morte de um dos suspeitos. As circunstâncias exatas e os desdobramentos da ação ainda estão sob investigação pelas autoridades.

Tiro acidental durante confronto

Segundo a polícia, um dos suspeitos, identificado como um jovem de 22 anos, desceu do carro que fazia a perseguição. Em determinado momento, ele foi atingido por um tiro na cabeça.

De acordo com a Polícia Militar, há possibilidade de que o disparo tenha sido realizado por um comparsa do próprio jovem, que deixou o local após o ocorrido. A situação gerou confusão e mobilizou equipes policiais para atendimento e contenção da ocorrência.

O homem de 27 anos, que seria o alvo inicial da ação criminosa, compareceu espontaneamente à delegacia para prestar depoimento.

Durante o relato, ele informou ter passagens anteriores pela polícia e conflitos com indivíduos envolvidos em atividades criminosas. Após a oitiva, foi liberado pela autoridade policial responsável.

Investigação em andamento

O corpo do suspeito fatalmente atingido foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia e exames complementares.

A Polícia Civil assumiu a condução das investigações com o objetivo de esclarecer todos os detalhes do incidente, identificar a dinâmica exata dos fatos e localizar o comparsa que fugiu do local. A apuração segue em andamento para proporcionar um desfecho à ocorrência.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags