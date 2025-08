Moradores denunciam série de furtos em condomínio na Joana Bezerra, no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Portas, alimentos e até equipamentos domésticos têm sido levados por criminosos no condomínio Vila Brasil 2, onde moradores cobram policiamento

O condomínio Vila Brasil 2, localizado no bairro de Joana Bezerra, na área central do Recife, tem sido palco de uma crescente série de furtos.

Moradores denunciam que objetos como portas de alumínio, móveis, eletrodomésticos e até alimentos vêm sendo levados por criminosos, que agem com naturalidade e sem receio de serem flagrados.

Os relatos apontam para uma escalada nas ocorrências, o que tem gerado medo e insegurança entre os residentes.

A ausência de policiamento na área e a falta de iluminação adequada são alguns dos pontos mais criticados pela comunidade, que pede providências urgentes.

Espaços comuns também são alvo

Um dos episódios que mais repercutiram entre os moradores envolveu o salão de festas do condomínio, área comum utilizada para confraternizações e eventos infantis. De acordo com os relatos, a porta de alumínio do local foi furtada por um homem que foi flagrado por uma testemunha através da câmera de um celular.

"O bandido levou a porta, colocou-a sob o braço e saiu andando como se nada tivesse acontecido", afirmou um dos moradores. Segundo eles, o suspeito agiu com tranquilidade, como se fosse um morador do local.

O caso não foi isolado. A porta do banheiro do mesmo salão também foi levada em outra ocasião.

Moradores relatam perdas dentro das residências

Os furtos não se restringem às áreas comuns. Segundo os relatos, diversas unidades habitacionais foram invadidas, inclusive durante a madrugada, enquanto os moradores dormiam.

Leandra, moradora do bloco A, afirmou que teve duas máquinas de fritar pastéis, bancos e mesas levados de seu apartamento. Outra residente do mesmo bloco relatou o furto de sabões, tanto em barra quanto líquido, além de dois capacetes novos pertencentes ao seu marido.

Em outro caso, invasores levaram carnes e outros alimentos da geladeira de uma residência.

Mesmo com o condomínio situado em frente a um fórum, os residentes afirmam que a presença da polícia é quase inexistente. Entre as principais reivindicações estão o aumento do patrulhamento na área e a instalação de iluminação pública adequada.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

