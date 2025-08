Abrigo de animais no Recife precisa de reforma urgente para continuar atendendo cães e gatos resgatados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Imóvel abriga cerca de 70 gatos e quatro cães no bairro do Prado, mas enfrenta infiltrações, mofo e danos no telhado

Com 11 anos de atuação no cuidado e acolhimento de animais em situação de vulnerabilidade, o abrigo Eu Amo Animais, localizado no bairro do Prado, Zona Oeste do Recife, enfrenta atualmente um cenário crítico.

A infraestrutura do local está comprometida por infiltrações no teto, presença de mofo e partes do telhado danificadas, colocando em risco não apenas a continuidade do espaço, mas também a saúde dos cerca de 70 gatos e quatro cães que vivem no abrigo.

Criado em junho de 2014, o abrigo sobrevive exclusivamente por meio de doações da sociedade civil. Segundo um dos responsáveis, duas reformas já foram feitas ao longo dos anos, mas de forma paliativa.

A demanda por uma intervenção mais ampla se tornou urgente. “O abrigo existe há 11 anos, foi fundado no dia 1º de junho de 2014. Já fizemos duas reformas paliativas, mas hoje precisamos de uma atenção maior. Precisamos realizar essa reforma para dar uma vida mais digna aos animais que vivem aqui”, afirma.

Histórico de golpe e entrave judicial

A situação atual se agrava ainda mais diante de um episódio ocorrido em 2021, quando os responsáveis pelo abrigo afirmam ter sido vítimas de um golpe.

Na ocasião, um engenheiro foi contratado para realizar uma reforma no espaço, mas não executou os serviços acordados.

“Essa pessoa recebeu R$ 7 mil à vista do abrigo e como você pode ver, nada foi feito. Entramos com um processo judicial contra ele. Fizemos um acordo no Tribunal de Justiça de Pernambuco, mas infelizmente não cumpriu o acordo. Agora, nosso escritório teve que executar a pessoa. Infelizmente, o processo de execução demanda tempo”, relata a fonte.

Projeto de revitalização será feito com ajuda voluntária

Apesar das dificuldades, um novo projeto de reforma está sendo articulado com o apoio de profissionais voluntários.

Uma arquiteta e uma engenheira se comprometeram a desenvolver gratuitamente o plano de revitalização do espaço.

O objetivo é viabilizar as melhorias com o menor custo possível, por meio de doações de materiais de construção.

“Estamos recebendo uma arquiteta e uma engenheira que vão fazer um projeto. O que pedem é que as pessoas contribuam com material de construção”, explicam os responsáveis.

Como ajudar o abrigo Eu Amo Animais

Para quem deseja contribuir com o abrigo, a forma mais direta é por meio do perfil oficial no Instagram, Eu Amo Animais PE, onde são divulgadas atualizações, necessidades e informações de contato.

“Na página tem meu WhatsApp. Podem entrar em contato. Vamos receber de bom grado doações de cimento, areia, argamassa, tinta de qualquer cor. Tudo será bem-vindo”, conclui a fonte.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />