Manicure é assassinada pelo ex-companheiro após buscar medida protetiva

De acordo com testemunhas, a vítima estaria no banheiro quando teria sido arrastada de casa pelo ex-companheiro

Manicure é encontrada morta após solicitar medida protetiva contra ex-companheiro

Rebeca Vicente dos Santos, de 32 anos, uma manicure foi assassinada a facadas no condomínio onde morava, na Rua Pio 9, em Capibaribe, São Lourenço da Mata, Mata Norte pernambucana. De acordo com testemunhas, a vítima estaria no banheiro quando teria sido arrastada de casa pelo ex-companheiro, de quem estava separada há um mês.

Diante das contínuas ameaças que o suspeito vinha fazendo, Rebeca procurou a delegacia para solicitar uma medida protetiva no último sábado. Dois dias depois, a manicure foi brutalmente assassinada, em uma atitude que ignorou o bem-estar do filho do casal, um menino de apenas 10 anos.

Vítima encontrada por vizinhos

Foram os vizinhos que encontraram Rebeca sem roupa e desacordada, com vários ferimentos pelo corpo. O suspeito fugiu após o crime. Rebeca foi imediatamente socorrida para a UPA de São Lourenço da Mata, mas infelizmente não resistiu.

Segundo relatos da prima do ex-companheiro da vítima, o suspeito já tinha anunciado para a família que tiraria a vida de Rebeca, pois não aceitava a separação. Os dois mantiveram um relacionamento de aproximadamente 15 anos.

Conhecidos de Rebeca a descreveram como uma pessoa maravilhosa, que apesar das dificuldades vividas em casa não se permitia abalar e estava em uma fase de independência financeira, atendendo suas clientes em sua residência.

Amigas relatam que Rebeca havia expressado alívio ao terminar o relacionamento com o agressor, desejando paz e um recomeço para sua vida.

Comunidade aguarda por justiça

A violência contra Rebeca causou indignação na comunidade local, que agora aguarda a prisão e punição do suspeito. De acordo com as autoridades locais, as buscas pelo homem estão acontecendo e medidas estão sendo tomadas para garantir a segurança de outras potenciais vítimas.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais