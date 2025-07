Idoso é atingido por paulada na rua e está internado em estado grave no Hospital da Restauração

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um homem idoso, de 70 anos, foi atingido por uma paulada na cabeça enquanto saia de casa para caminhar.

O idoso tem Alzheimer e foi levado para a UPA de Engenho Velho pelo neto, entretanto, foi liberado para casa sozinho e não conseguiu acertar o caminho de casa, ficando perdido.

Ao descobrir que ele já não estava na UPA, a família iniciou uma busca pelo homem, que só foi encontrado um tempo depois bastante debilitado.

Como aconteceu?

A filha do idoso detalhou como aconteceu o caso e alega que houve negligência da UPA.

"Meu pai foi socorrido pelo meu filho, que soube da notícia e socorreu. Ele foi para casa porque estava com fome e chovendo. Ele disse 'daqui a pouco eu volto para buscar o senhor', só que ele não teve como buscar", contou uma filha do idoso.

Ela afirma que o neto da vítima entrou em contato com uma tia para ir buscar o idoso e ela acionou a irmão, que foi à UPA com o cunhado, entretanto, o homem já não estava mais lá.

"Quando a gente chegou na UPA, procurando meu pai, disseram 'seu pai acabou de sair' e eu disse ' como é que meu pai vai sair se ele tem 70 anos, sofreu uma tentativa de homicídio e não se lembra onde mora?'", afirmou.

A família procurou o homem no centro de Jaboatão do Guararapes mas só o encontraram quando chegaram na BR. O idoso estava molhado e o curativo da cabeça havia saído, além de vários hematomas pelo corpo e manchas de sangue.

"A gente não sabe o que aconteceu com ele no caminho. O que eu sei é que meu pai piorou porque a UPA não fez nada por ele e liberou um paciente que não tem condições de ir para casa só".

A vítima foi levada para casa mas teve um quadro agravado de convulsões e foi socorrido para UPA. Devido a gravidade, ele foi transferido para o Hospital da Restauração, onde segue internado na ala vermelha.

"O que eu estou fazendo a denúncia aqui é contra a UPA de Engenho velho, porque é a responsabilidade do que fizeram com meu pai é muito grave, é desumano. Não se faz com uma pessoa que não tem memória, que chegou lá com um neto e saiu sozinho pela porta da frente", lamenta a filha.

A família ainda não tem informações sobre o suspeito de realizar a agressão.

"Não sei de nada. Eu só quero a recuperação do meu pai e justiça pela UPA de Engenho Velho".

O idoso deverá por um neurocirurgia para um diagnóstico mais efetivo.

