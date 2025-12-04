Vereador do Recife sofre assalto no bairro da Linha do Tiro
O vereador Júnior de Cleto (PSB) foi abordado por uma dupla de assaltantes na Zona Norte do Recife. O político teve o carro e itens pessoais roubados
Com informações da TV Jornal.
O vereador Júnior de Cleto (PSB), do Recife, foi vítima de um assalto na madrugada desta quinta-feira (4), no bairro da Linha do Tiro, Zona Norte da capital pernambucana. Ele estava junto a Carlos Nascimento, motorista do político, quando foi abordado por uma dupla de assaltantes. A dupla passava observando a movimentação da região em uma moto até realizar a abordagem com o político.
Júnior de Cleto estava voltando de um culto evangélico em uma casa de recuperação que faz parte de um projeto social mantido pelo próprio vereador.
Um dos criminosos, que estava armado, desceu da garupa da moto e obrigou o vereador e o motorista a descerem do carro em que estavam. Junior de Cleto correu assim que desceu do veículo. O motorista, ao sair do carro, foi revistado e foi embora logo em seguida. O assaltante entrou e saiu dirigindo o veículo.
"O meliante bateu no vidro do carro, e como a gente se sente muito em casa, muito seguro aqui, [o motorista] foi logo abrindo a porta. Na inocência, mesmo, pensou que era alguém da comunidade. Porque a gente está nessa rua todos os dias, todas as horas, manhã, tarde noite. Tenho muitos amigos aqui, tem vários eventos nessa rua", contou o vereador.
"Quando a gente abriu o carro, ele com a arma de fogo apontando [para a gente]. Ele mandando eu correr, 'desce do carro e corre'. Aí já desembarquei do veículo e saí correndo. Mas o que mais me surpreendeu, foi que eu liguei para o Copom e, duas horas depois, a polícia não tinha chegado ainda", completou.
Ainda segundo apuração da TV Jornal, o carro foi encontrado no bairro de Águas Compridas, em Olinda, 30 minutos após o crime. Um notebook, um celular e uma mochila com objetos pessoais foram levados do veículo.
Insegurança na Linha do Tiro
O assalto ao vereador não foi o único que aconteceu nos últimos dias pela redondeza. Segundo o político, no dia anterior, uma mulher teve uma moto roubada. A vítima, que não quis se identificar, deu um relato sobre o ocorrido.
"Eu estava saindo de casa, tirei a moto da garagem. Quando desci da moto para fechar o portão de casa, eles chegaram extremamente agressivos, em uma moto, anunciaram o assalto e mostraram a arma de fogo. Deu tempo, ainda de entrar na garagem e fechar o portão, porque minha maior preocupação era com a minha vida", contou em entrevista à TV Jornal.