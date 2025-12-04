Vereador do Recife sofre assalto no bairro da Linha do Tiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O vereador Júnior de Cleto (PSB) foi abordado por uma dupla de assaltantes na Zona Norte do Recife. O político teve o carro e itens pessoais roubados

Clique aqui e escute a matéria

Com informações da TV Jornal.

O vereador Júnior de Cleto (PSB), do Recife, foi vítima de um assalto na madrugada desta quinta-feira (4), no bairro da Linha do Tiro, Zona Norte da capital pernambucana. Ele estava junto a Carlos Nascimento, motorista do político, quando foi abordado por uma dupla de assaltantes. A dupla passava observando a movimentação da região em uma moto até realizar a abordagem com o político.

Júnior de Cleto estava voltando de um culto evangélico em uma casa de recuperação que faz parte de um projeto social mantido pelo próprio vereador.

Um dos criminosos, que estava armado, desceu da garupa da moto e obrigou o vereador e o motorista a descerem do carro em que estavam. Junior de Cleto correu assim que desceu do veículo. O motorista, ao sair do carro, foi revistado e foi embora logo em seguida. O assaltante entrou e saiu dirigindo o veículo.

"O meliante bateu no vidro do carro, e como a gente se sente muito em casa, muito seguro aqui, [o motorista] foi logo abrindo a porta. Na inocência, mesmo, pensou que era alguém da comunidade. Porque a gente está nessa rua todos os dias, todas as horas, manhã, tarde noite. Tenho muitos amigos aqui, tem vários eventos nessa rua", contou o vereador.

"Quando a gente abriu o carro, ele com a arma de fogo apontando [para a gente]. Ele mandando eu correr, 'desce do carro e corre'. Aí já desembarquei do veículo e saí correndo. Mas o que mais me surpreendeu, foi que eu liguei para o Copom e, duas horas depois, a polícia não tinha chegado ainda", completou.

Ainda segundo apuração da TV Jornal, o carro foi encontrado no bairro de Águas Compridas, em Olinda, 30 minutos após o crime. Um notebook, um celular e uma mochila com objetos pessoais foram levados do veículo.

Insegurança na Linha do Tiro

O assalto ao vereador não foi o único que aconteceu nos últimos dias pela redondeza. Segundo o político, no dia anterior, uma mulher teve uma moto roubada. A vítima, que não quis se identificar, deu um relato sobre o ocorrido.

"Eu estava saindo de casa, tirei a moto da garagem. Quando desci da moto para fechar o portão de casa, eles chegaram extremamente agressivos, em uma moto, anunciaram o assalto e mostraram a arma de fogo. Deu tempo, ainda de entrar na garagem e fechar o portão, porque minha maior preocupação era com a minha vida", contou em entrevista à TV Jornal.