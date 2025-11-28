Assalto a carro dos Correios é registrado por câmeras em Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Assalto a veículo dos Correios capturado por câmeras de segurança mostra criminosos armados roubando encomendas em plena luz do dia

Por volta das 10h25, na Segunda Travessa John Bispo, no Jordão Alto, dois homens armados em uma moto assaltaram um carro dos Correios. Câmeras de segurança registraram toda a ação.

Nas imagens, o veículo dos Correios está parado quando os suspeitos se aproximam e anunciam o assalto. O carteiro, que se preparava para fazer uma entrega, é surpreendido.

Como ocorreu o crime

Armados, os assaltantes vão direto ao carro e exigem as encomendas e a pochete do trabalhador. O primeiro homem abre a porta do motorista. O segundo, vestindo um colete preto, também se aproxima do veículo, mostra a arma e reforça a ameaça.

Em seguida, os criminosos passam a procurar mais encomendas na parte traseira do carro. Eles chegam a entrar em uma residência próxima para pedir um saco plástico a um morador.

Com o saco em mãos, retornam ao veículo e começam a enchê-lo com várias encomendas, incluindo caixas maiores.

Uma moradora que presenciou o crime disse que, apesar da ação violenta, a correspondência que o carteiro segurava no momento não foi levada.

Segundo ela, o trabalhador comentou após o assalto: “Já é o terceiro que eu sofro, mas graças a Deus não aconteceu nada comigo.”

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.