Homem suspeito de tentar matar a própria tia é preso em Pernambuco
Homem é preso após ameaçar matar a tia na Paraíba, acusando-a de ordenar agressão contra ele. Ele é usuário de drogas, com antecedentes criminais
Um homem de 41 anos foi detido por moradores na Estrada de Aldeia, em Camaragibe, após ser flagrado com uma faca e fazendo ameaças contra a própria tia.
Segundo a polícia, a motivação do ataque teria relação com a decisão da tia de levar os pais do suspeito para a Paraíba, na tentativa de afastá-los do convívio com ele.
Desdobramentos
Mesmo após a mudança dos familiares, o suspeito seguiu para a Paraíba e continuou se envolvendo em confusões. Em um desses episódios, foi agredido.
A tia tomou conhecimento do caso enquanto estava no Recife para resolver questões documentais. Na ocasião, foi informada de que o sobrinho a responsabilizava pela agressão sofrida. Ele então decidiu viajar até Camaragibe com a intenção de matá-la.
Ação policial
O crime só não foi consumado porque outro sobrinho viu o homem próximo à casa da vítima e acionou a polícia.
O suspeito foi autuado pela Lei Maria da Penha e encaminhado para audiência de custódia. De acordo com a polícia, a ação evitou um possível feminicídio.
O homem é usuário de drogas e possui antecedentes por roubo, tráfico e violência doméstica. No momento da abordagem, ele estava agressivo, mas foi contido e preso.
Posicionamento da vítima
A tia espera que o caso tenha desfecho judicial adequado.
“Espero que a justiça seja feita, que ele permaneça preso. Ele é uma ameaça para mim, para minha família e para outras pessoas”, afirmou.
