Confeiteira é morta e tem braço decepado no Recife; ex-namorado é preso por feminicídio

Corpo da vítima, identificada como Thaissa Lorranu Muniz Melo, de 21 anos, foi encontrado na casa do suspeito, na manhã desta terça-feira (18)

Um novo caso de feminicídio foi registrado na manhã desta terça-feira (18), elevando ainda mais as estatísticas em Pernambuco. Desta vez, a vítima foi a confeiteira Thaissa Lorranu Muniz Melo, de 21 anos, cujo corpo foi encontrado na casa do ex-namorado no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife. O suspeito do crime foi preso.

A vítima estava sendo procurada pela família desde a segunda-feira, quando saiu de casa para o curso técnico em enfermagem. Depois, iria em um supermercado comprar ingredientes para fazer um bolo. Por volta das 22h, a mãe não conseguiu mais contato com Thaissa.

Em entrevista à TV Jornal, a mãe contou que chegou a entrar em contato com o ex-namorado da filha e, por mensagens, ele disse não saber o paradeiro dela e se mostrou preocupado.

A mulher decidiu prestar queixa na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro. E, nesta manhã, seguiu para a residência do ex-genro, acompanhada do marido e de um parente que é policial civil.

"A noite todinha ele falando comigo, dizendo que estava preocupado, que ela era a mulher da vida dele. Ele foi muito frio, calculista. Ele trouxe minha filha para cá sabendo o que ia fazer com ela. Quando olhei para os pés dele, tinha muito sangue. Só pedia a Deus para encontrar a minha filha viva", contou a mãe, que preferiu não se identificar.

No local, encontraram o corpo de Thaissa, sem roupas, atrás de um armário. Um braço estava decepado, enquanto o outro estava parcialmente. O ex-namorado, identificado como o estudante Henryque Cassiano da Silva, 23, chegou a entregar uma carta para a mãe dela, alegando que ela teria tirado a própria vida.

A polícia foi acionada e o suspeito foi preso em flagrante por feminicídio. No local, foram apreendidas três facas sujas de sangue. Elas estavam escondidas embaixo da máquina de lavar. Computadores também foram apreendidos. O caso segue sob investigação no DHPP.

Thaissa e Henryque passaram cerca de quatro anos juntos. Segundo parentes, a confeiteira terminou o namoro em 16 de outubro, após descobrir uma traição.

FEMINICÍDIOS SUBIRAM EM PERNAMBUCO

As estatísticas de feminicídio cresceram em Pernambuco ao longo deste ano. De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), 71 casos foram contabilizados entre janeiro e outubro. No mesmo período de 2024, foram 61. O aumento, até agora, é de 16,39%.

Mulheres vítimas de violência doméstica podem solicitar medida protetiva de urgência no site do Tribunal de Justiça de Pernambuco (portal.tjpe.jus.br). A promessa é de que, imediatamente, o pedido chegará a um juiz ou juíza.

Com a ferramenta, não é necessário sair de casa para ir a uma delegacia ou contratar advogado ou advogada. Na página inicial, é necessário rolar a tela até encontrar o ícone "Medida Protetiva Eletrônica" e, em seguida, clicar em "Iniciar Atendimento".

A resposta à solicitação será enviada para o número de celular cadastrado pela mulher em um prazo de até 48 horas.