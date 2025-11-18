Flávio Ricco: Crime - teste do sofá mudou de nome, forma e cores. Mas ainda existe

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os métodos são os criminosos de sempre: convites insistentes para almoços ou happy hours, mãos que tentam avançar e escorregar, insinuações

Clique aqui e escute a matéria

Tem certas coisas que a gente imagina, ficaram no passado e que não são mais possíveis de acontecer nos dias de hoje. Triste engano.

Mas não é que no meio TV ainda existam pessoas capazes de querer se prevalecer dos cargos que ocupam para obter certos favores? Que assediam na cara dura e acham que tudo podem, porque se consideram intocáveis?



Os métodos são os criminosos de sempre: convites insistentes para almoços ou happy hours, mãos que tentam avançar e escorregar, insinuações, “oportunidades” fabricadas ou surrados discursos, como o velho e surrado clichê: “você precisa fazer vídeo”.

É uma prática que nunca se destina a profissionais experientes, rodados, mas a jovens em início de carreira, com expectativas, sonhos e ambições. Um crime.

Casos assim quase nunca são denunciados, por medo ou vergonha, mas deveriam. Porque têm força suficiente para comprometer não apenas uma trajetória profissional, mas a vida de alguém.



TV Tudo

Em cima disso

Ainda em se tratando da figura em questão acima, coisa do destino ou não, chega a informação que tão cedo não teremos mais nenhuma das suas.

Um perigo a menos nas redações.

Carta branca

Aguinaldo Silva e o diretor Luiz Henrique Rios estão trabalhando e promovendo mudanças em “Três Graças” em pleno voo.

Tudo será feito, entre aquisições para o elenco e outras medidas, para que a novela dispare seus índices.

Combinado assim

A Globo vai disparar, oficialmente, em fevereiro as gravações de “Quem Ama Cuida”, do Walcyr Carrasco, substituta de “Três Graças”.

Letícia Colin, Isabel Teixeira e Tony Ramos são nomes confirmados no elenco. Se nada mudar, estreia em 18 de maio.

Tony Ramos está confirmado na próxima novela de Walcyr Carrasco - Divulgação/ Globo



Por enquanto

Até agora, como novo trabalho para o William Bonner, continua previsto só o “Globo Repórter”, a partir do ano que vem.

A informação é que ele mesmo desejaria fazer alguma outra coisa. Mas ainda nada.

Na mira

Rodrigo Simas, após “Renascer”, poderá ser uma das atrações de “A Nobreza do Amor”, substituta de “Êta Mundo Melhor!” na Globo.

O ator fica em cartaz até 21 de dezembro em São Paulo com o musical “Hair”.

Base de trabalhos

O diretor Jayme Monjardim já decidiu que a base de trabalhos da novela “Romaria” será em João Pessoa, na Paraíba.

As principais locações e cenários, com destaque também para a região de Cabaceiras.

Só um detalhe

Jayme Monjardim ainda não tem onde exibir “Romaria”. Os entendimentos com a Band não seguiram de forma desejada e outras opções foram buscadas.

Mas também é necessário que o Jayme fique mais atento. Por exemplo, responda as chamadas que lhe são feitas. Numa dessas, boas oportunidades podem se perder.

Final da Sul

O SBT vai oferecer à decisão da Sul-Americana, Atlético Mineiro e Lanus, uma cobertura na altura do merecido.

O jogo, sábado, às 17h de Brasília, terá narração de Tiago Leifert, comentários do Mauro Beting e Nadine Basttos e reportagens de André Galvão, direto de Assunção.

Tiago Leifert - Divulgação



Band Folia - 1

A Band, no Carnaval, vai ter novamente o estúdio em Ondina, com o Betinho e a Patrícia Maldonado, que virá dos Estados Unidos especialmente para este trabalho.

Direção da Fernanda Ortiz.

Band Folia - 2

Sobre o Band Folia 2026, a ordem é apostar em clássicos que estão sempre na moda.

Toda uma série de providências serão tomadas a partir de agora, em se tratando de cenários, participações, duetos e afins.

Bate – Rebate

Chay Suede fará curta temporada no Teatro Casagrande, Rio, a partir de 15 de Janeiro, com o espetáculo “Peça Infantil – A vida e as opiniões do Cavalheiro Roobert Chay...

... Já no Teatro Cultura Artística, em São Paulo, a partir de 7 de março.

“(Des)controle”, dirigido por Rosane Svartman, autora de “Dona de Mim”, foi selecionado para o 46° Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, de 4 a 14 de dezembro, em Cuba...

... O filme, sobre alcoolismo, é protagonizado por Carolina Dieckmmann.

Protagonizado por Leandro Hassum, “Silvio Santos Vem Aí” estreia quinta-feira nos cinemas...

... Hugo Bonemer integra o elenco no papel de Carlinhos, um dos publicitários responsáveis pela campanha de Silvio à presidência da República.

Mario Bregieira, após “A Rainha da Pérsia” e “Neemias”, foi chamado pela Record para a série “Ben-Hur”.

Longe dos palcos há 23 anos, Natália do Vale estará ao lado de Herson Capri em “A Sabedoria dos Pais”...

... O espetáculo estreia dia 26 de fevereiro no Teatro Bradesco, em São Paulo, e marca os 50 anos de carreira dos dois atores.

Marcos Winter fará uma participação no microdrama "Tudo Por uma Segunda Chance", como pai da protagonista, papel de Débora Ozório...

... A estreia acontece dia 25 nas redes sociais.

Miguel Krigsner, fundador e presidente do Boticário, será o convidado de Bruno Meyer, amanhã, 22h, no “Show Business”, da Jovem Pan.

C´est fini

Devido a compromissos já agendados, Yudi Tamashiro não irá participar do especial “Vira Brasil”, fim do ano, no SBT.

Nadja Haddad, como informado, está garantida no evento. A ideia, para a próxima edição, é movimentar vários apresentadores.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!