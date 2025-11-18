fechar
Mostra celebra diplomatas que estudaram no Recife

O renomado colunista João Alberto destaca os principais temas em sociedade, política, moda, cinema e entretenimento em Pernambuco e no mundo

Por João Alberto Publicado em 18/11/2025 às 0:00
Faculdade de Direito do Recife
Faculdade de Direito do Recife - Jailton Jr./JC IMAGEM

A Faculdade de Direito do Recife inaugura, segunda-feira, a exposição "Tradição que Representa: Diplomatas da Faculdade de Direito do Recife", onde celebra o legado da instituição na formação de figuras fundamentais da diplomacia nacional, como o Barão do Rio Branco, Joaquim Nabuco, o ex-presidente Epitácio Pessoa, Graça Aranha, Frederico de Castello Branco Clark, Pontes de Miranda, Mário Gibson Barboza e Geraldo Holanda Cavalcanti. A abertura terá a presença do diplomata e ex-embaixador do Brasil na Palestina em 2023, Alessandro Candeas, do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e do comandante da Aeronáutica, Marcelo Kanitz Damasceno.

POLÍCIA FEDERAL

A delegada Adriana Albuquerque assumiu a Superintendência da Polícia Federal em Pernambuco, substituindo o delegado Antônio de Pádua, que seguiu para Pequim, onde será o primeiro adido da PF junto à Embaixada do Brasil na China. A nova superintendente vai comandar as obras de construção da nova sede da PF no Cais do Apolo.

NA ARENA

O alto preço cobrado pelos ingressos foi a principal razão de o jogo Flamengo e Sport ter apenas 20 mil torcedores (16 mil do Flamengo e 4 mil do Sport), menos da metade da capacidade da Arena Pernambuco. Por outro lado, teve uma renda de R$ 3 milhões, o valor pelo qual o Sport vendeu o mando da partida.

NO ALMOÇO

Julião Konrad tinha previsto abrir o seu restaurante italiano “Cecilia Cucina” no Cais José Estelita apenas para o jantar, na primeira fase. O sucesso da casa, no entanto, foi tão grande, com fila de espera todos os dias, que ele decidiu antecipar o projeto e passar a abrir também diariamente para o almoço.

GRAMADO

Aldênio Vilela e Dandarah Cavalcanti foram curtir o Natal Luz de Gramado com o filho Enrico.

GASTRONOMIA

Quinta-feira, o chef Hugo Prouvot dá início às comemorações do Seu Motta com um encontro que, a cada semana, apresenta uma receita criada por quatro chefs convidadas. Ele recebe Miau Caldas, Nathalia Maria, Duda Dubourcq e Karol Nascimento, que assinam pratos especiais que ficarão no cardápio por uma semana cada.

SAÚDE

Lurian Cordeiro, filha do presidente Lula, está internada em Niterói após passar mal e ser diagnosticada com um problema no coração. Ela precisou colocar um marca-passo e, por uma leve complicação após o procedimento, permanece no hospital.

TURISMO

Entre os dias 6 e 23 de dezembro, o “Tour Recife Iluminado – Especial de Natal” acontecerá em passeios de catamarã pelo Rio Capibaribe, com a presença do Papai Noel.

PERDA

O rádio pernambucano sofreu uma grande perda com a morte de Antônio Meneses, que fez sucesso como narrador esportivo em várias emissoras, inclusive na Rádio Jornal.

FERIADÃO

O Governo do Estado determinou ponto facultativo na próxima sexta-feira devido ao feriado do Dia da Consciência Negra, na quinta-feira, criando um feriadão. Este é apenas o segundo ano em que o feriado é nacional.

