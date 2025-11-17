Jota Michiles foi professor antes de ser compositor
José Michiles da Silva, o conhecido compositor de carnaval J. Michiles, é sobrinho de Orlando Dias, um dos mais famosos cantores brasileiros. Formado em História pela Unicap, foi professor do Colégio Rodolfo Aureliano, de Olinda, por 10 anos. Também estudou desenho, pintura e modelagem na Escola Industrial. Em 1991, decidiu dedicar-se totalmente à música, contabilizando mais de 50 sucessos gravados, especialmente de frevo.
MUDANÇA
O Instituto de Pesquisas Estratégicas em Relações Internacionais e Diplomacia tem novo comando. Thales Castro, cônsul da República de Malta, passou a presidência para Gilberto Freyre Neto, com Gustavo Escobar na vice-presidência.
GOLEIRO
Lucas Perri, que jogou muitos anos no Náutico e está no Lyon da França, foi eleito o 12º melhor goleiro do mundo pelo Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos do Esporte.
JAZZ
A Uptown Band fará dois shows com o maestro Chico Oliveira, trompetista do Sexteto de Jô Soares, nos dias 28 e 29 de novembro, no Festival Jazz Porto. Ele é o compositor do icônico tema musical que abria o Programa de TV de Jô Soares.
CAFEZINHO
Maior rede de cafeterias do mundo, a “Starbucks” introduziu em todas as lojas do Brasil três opções inspiradas na maneira como os brasileiros consomem café: o puro, o com leite e o pingado.
ARQUITETURA
O livro “Wandenkolk”, que tem coordenação editorial dos arquitetos Betânia Brendle e Fernando Diniz Moreira, será lançado pela Cepe, amanhã, na Academia Pernambucana de Letras, e sexta-feira, na Casa Cor. Destaca a vida e a obra do arquiteto Wandenkolk Tinoco, que faleceu em 2021, um dos pioneiros em prédios altos modernos na Avenida Boa Viagem.
ORELHÕES
Uma curiosidade sobre a estreia do filme “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, pelas salas de cinema do Brasil: os orelhões instagramáveis que estão nas antessalas dos cinemas têm a marca da Vivo estampada.
SINDICATO
É quilométrico o nome de um dos sindicatos que funciona em Pernambuco: Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Rações Balanceada para Animais, nas Indústrias de Abate de Aves e de Industrialização de Carne de Aves e Avícolas, nas Indústrias de Preparação e Conservação de Pescados e Fabricação de Conservas de Moluscos e nas Indústrias de Fabricação de Produtos de Carne no Estado de Pernambuco.
SBT NEWS
O ex-ministro das Comunicações Fábio Farias está coordenando a implantação do SBT News, canal de notícias, que funcionará 24 horas por dia, reunindo uma equipe de primeira linha. Entra no ar no dia 15 de dezembro.
PONTUALIDADE
Um exemplo a ser seguido. O ator Antônio Fagundes não aceita que espectadores das suas peças de teatro entrem depois do espetáculo começar.
AVEXADOS
O "Bloco dos Avexados” anunciou as atrações do seu baile de carnaval, dia 17 de janeiro, no Catamarã: Maestro Spok, Marrom Brasileiro, Silvana Salazar, os grupos Sambadeiras e Kid Camaleão e a orquestra Backstage.
LATINHAS
Raras até pouco tempo, a água mineral em latinhas está em alta, especialmente as de grife. Uma das razões é a dificuldade das empresas de conseguir garrafinhas de vidro.
M O V I M E N T O
BOM DIA: “Aquele que não adia não deixará nada concluído nem perfeito.” (Demócrito)
- LILIA Santos terá seu aniversário assinalado amanhã, no almoço de final de ano da Talento Joias.
- A GOVERNADORA Raquel Lyra entrega um novo helicóptero para uso da Polícia Militar.
- FAZENDO muito sucesso os carrinhos elétricos que fazem passeios pelo Recife Antigo.
- ALCEU Valença vai fazer uma intensa programação em 2026 para assinalar seus 80 anos.
- O SERASA revela que 72% dos brasileiros pretendem fazer compras na Black Friday, dia 28.
- O CASAL Damião e Rebeka Guerra sempre presente nos nossos principais eventos sociais.
- A SÉRIE “Tremembé” tornou-se a série mais vista da história da plataforma “Amazon.”
