Jota Michiles foi professor antes de ser compositor

O colunista João Alberto destaca os principais temas em sociedade, política, moda, cinema e entretenimento em Pernambuco e no mundo

José Michiles da Silva, o conhecido compositor de carnaval J. Michiles, é sobrinho de Orlando Dias, um dos mais famosos cantores brasileiros. Formado em História pela Unicap, foi professor do Colégio Rodolfo Aureliano, de Olinda, por 10 anos. Também estudou desenho, pintura e modelagem na Escola Industrial. Em 1991, decidiu dedicar-se totalmente à música, contabilizando mais de 50 sucessos gravados, especialmente de frevo.

Mercedes Pinto, Sheila Borges e Ana Nascimento, na abertura do Espaço Unique do Hospital Português - Sheila Wanderley/Divulgação

MUDANÇA

O Instituto de Pesquisas Estratégicas em Relações Internacionais e Diplomacia tem novo comando. Thales Castro, cônsul da República de Malta, passou a presidência para Gilberto Freyre Neto, com Gustavo Escobar na vice-presidência.

GOLEIRO

Lucas Perri, que jogou muitos anos no Náutico e está no Lyon da França, foi eleito o 12º melhor goleiro do mundo pelo Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos do Esporte.

JAZZ

A Uptown Band fará dois shows com o maestro Chico Oliveira, trompetista do Sexteto de Jô Soares, nos dias 28 e 29 de novembro, no Festival Jazz Porto. Ele é o compositor do icônico tema musical que abria o Programa de TV de Jô Soares.

CAFEZINHO

Maior rede de cafeterias do mundo, a “Starbucks” introduziu em todas as lojas do Brasil três opções inspiradas na maneira como os brasileiros consomem café: o puro, o com leite e o pingado.

Marcelle, Geralda e Guilherme Farias, em exposição na Galeria Marco Zero - Rogaciano Nunes/Divulgação

ARQUITETURA

O livro “Wandenkolk”, que tem coordenação editorial dos arquitetos Betânia Brendle e Fernando Diniz Moreira, será lançado pela Cepe, amanhã, na Academia Pernambucana de Letras, e sexta-feira, na Casa Cor. Destaca a vida e a obra do arquiteto Wandenkolk Tinoco, que faleceu em 2021, um dos pioneiros em prédios altos modernos na Avenida Boa Viagem.

ORELHÕES

Uma curiosidade sobre a estreia do filme “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, pelas salas de cinema do Brasil: os orelhões instagramáveis que estão nas antessalas dos cinemas têm a marca da Vivo estampada.

SINDICATO

É quilométrico o nome de um dos sindicatos que funciona em Pernambuco: Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Rações Balanceada para Animais, nas Indústrias de Abate de Aves e de Industrialização de Carne de Aves e Avícolas, nas Indústrias de Preparação e Conservação de Pescados e Fabricação de Conservas de Moluscos e nas Indústrias de Fabricação de Produtos de Carne no Estado de Pernambuco.

SBT NEWS

O ex-ministro das Comunicações Fábio Farias está coordenando a implantação do SBT News, canal de notícias, que funcionará 24 horas por dia, reunindo uma equipe de primeira linha. Entra no ar no dia 15 de dezembro.

PONTUALIDADE

Um exemplo a ser seguido. O ator Antônio Fagundes não aceita que espectadores das suas peças de teatro entrem depois do espetáculo começar.

AVEXADOS

O "Bloco dos Avexados” anunciou as atrações do seu baile de carnaval, dia 17 de janeiro, no Catamarã: Maestro Spok, Marrom Brasileiro, Silvana Salazar, os grupos Sambadeiras e Kid Camaleão e a orquestra Backstage.

LATINHAS

Raras até pouco tempo, a água mineral em latinhas está em alta, especialmente as de grife. Uma das razões é a dificuldade das empresas de conseguir garrafinhas de vidro.

Encontro do secretário Carlos Andrade Lima e o desembargador Cândido Saraiva - Sheila Wanderley/Divulgação

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Aquele que não adia não deixará nada concluído nem perfeito.” (Demócrito)

LILIA Santos terá seu aniversário assinalado amanhã, no almoço de final de ano da Talento Joias.

Santos terá seu aniversário assinalado amanhã, no almoço de final de ano da Talento Joias. A GOVERNADORA Raquel Lyra entrega um novo helicóptero para uso da Polícia Militar.

Raquel Lyra entrega um novo helicóptero para uso da Polícia Militar. FAZENDO muito sucesso os carrinhos elétricos que fazem passeios pelo Recife Antigo.

muito sucesso os carrinhos elétricos que fazem passeios pelo Recife Antigo. ALCEU Valença vai fazer uma intensa programação em 2026 para assinalar seus 80 anos.

Valença vai fazer uma intensa programação em 2026 para assinalar seus 80 anos. O SERASA revela que 72% dos brasileiros pretendem fazer compras na Black Friday, dia 28.

revela que 72% dos brasileiros pretendem fazer compras na Black Friday, dia 28. O CASAL Damião e Rebeka Guerra sempre presente nos nossos principais eventos sociais.

Damião e Rebeka Guerra sempre presente nos nossos principais eventos sociais. A SÉRIE “Tremembé” tornou-se a série mais vista da história da plataforma “Amazon.”

ANIVERSARIANTES Águeda Dias, Alcindo Queiroz, Aldene Lins Cavalcanti, Ana Amélia Lisboa, Ana Martha Bourbon, Beatriz Castro, João Roma Neto, Jorge Marques, José Carlos de Barros Carvalho, Jesus Gandara, Juju Peixoto, Liana Vieira, Marcela Jungmann Rodrigues, Patrícia Andréa Melo, Paulo Guilherme Filgueiras, Roberto Muniz e Sérgio Colaferri Filho.