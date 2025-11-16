Frei Gilson fará Vigília na Arena Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O colunista João Alberto destaca os principais temas em sociedade, política, moda, cinema e entretenimento em Pernambuco e no mundo

Clique aqui e escute a matéria

A Vigília da Quaresma, que a Obra de Maria promoverá nos dias 21 e 22 de março, deve bater o recorde de público na Arena Pernambuco. Mais de metade dos ingressos já foram comercializados para o evento, que vai ser comandado pelo Frei Gilson, ao lado da Banda Arkanjos e da cantora Eliana Ribeiro. Começa às 18h do sábado e vai até o raiar do sol do domingo, com ele sempre no palco.

DATA MARCADA

Nosso presidente João Carlos Paes Mendonça mantém uma tradição desde 1966: reunir jornalistas de todos os órgãos de comunicação em confraternização de final de ano. Já marcou a data do evento neste ano. Será no dia 17 de dezembro, em almoço no JCPM Trade Center.

EMOÇÃO

O mestre Álvaro Dantas emocionou ao publicar registro de paciente em lágrimas, mas de alegria, após cirurgia ocular. Com 29 graus corrigidos, ela contava que nunca tinha enxergado verdadeiramente o rosto dos familiares.

DELÍCIA

Jéssica Pires celebra 10 anos de carreira com coleção especial de Natal, com destaque para o bolo de noiva com recheio de queijo do reino e as trufas de bolo de laranja, muito elogiadas.

COMEMORAÇÃO

Com jantar degustação de cinco etapas, César Santos comemora, sexta-feira, os 33 anos do seu “Oficina do Sabor”. Vai dividir a cozinha com os chefs Fernando Pavan, Juarez Campos, Bruno Manoel e Karina Maranhão. E distribui o novo Prato da Boa Lembrança, homenagem a São Bento.

FLUTUANTE

Pela primeira vez, a Orquestra Criança Cidadã fará um concerto flutuante. Será hoje, às 16h30, num catamarã no Rio Capibaribe, em frente ao Parque das Graças.

FIESP

Josué Gomes, presidente da poderosa Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, revelou que não vai disputar novo mandato. A casa deve voltar a ter Paulo Skaf no comando.

SEMELHANÇA

É impressionante a semelhança entre as pastilhas Halls, que têm origem inglesa e, no Reino Unido e Estados Unidos, são vendidas como remédio para garganta, e as “Freegells”, que são brasileiras. Têm a mesma embalagem, as mesmas cores para diferenciar os tipos e sabores parecidíssimos.

CANDIDATO

Por decisão do seu pai, Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, que é vereador do Rio de Janeiro, mas tem casa em Brasília, será candidato a senador por Santa Catarina.

AGENDA

Francisco Cunha e Fábio Menezes comandam a 27ª edição da Agenda TGI, no dia 25, no Teatro do RioMar. Este ano, vai ter como tema “O Novo Mundo Híbrido — Um Mergulho na Era da Conexão Fragmentada.”