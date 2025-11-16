Frei Gilson fará Vigília na Arena Pernambuco
A Vigília da Quaresma, que a Obra de Maria promoverá nos dias 21 e 22 de março, deve bater o recorde de público na Arena Pernambuco. Mais de metade dos ingressos já foram comercializados para o evento, que vai ser comandado pelo Frei Gilson, ao lado da Banda Arkanjos e da cantora Eliana Ribeiro. Começa às 18h do sábado e vai até o raiar do sol do domingo, com ele sempre no palco.
DATA MARCADA
Nosso presidente João Carlos Paes Mendonça mantém uma tradição desde 1966: reunir jornalistas de todos os órgãos de comunicação em confraternização de final de ano. Já marcou a data do evento neste ano. Será no dia 17 de dezembro, em almoço no JCPM Trade Center.
EMOÇÃO
O mestre Álvaro Dantas emocionou ao publicar registro de paciente em lágrimas, mas de alegria, após cirurgia ocular. Com 29 graus corrigidos, ela contava que nunca tinha enxergado verdadeiramente o rosto dos familiares.
DELÍCIA
Jéssica Pires celebra 10 anos de carreira com coleção especial de Natal, com destaque para o bolo de noiva com recheio de queijo do reino e as trufas de bolo de laranja, muito elogiadas.
COMEMORAÇÃO
Com jantar degustação de cinco etapas, César Santos comemora, sexta-feira, os 33 anos do seu “Oficina do Sabor”. Vai dividir a cozinha com os chefs Fernando Pavan, Juarez Campos, Bruno Manoel e Karina Maranhão. E distribui o novo Prato da Boa Lembrança, homenagem a São Bento.
FLUTUANTE
Pela primeira vez, a Orquestra Criança Cidadã fará um concerto flutuante. Será hoje, às 16h30, num catamarã no Rio Capibaribe, em frente ao Parque das Graças.
FIESP
Josué Gomes, presidente da poderosa Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, revelou que não vai disputar novo mandato. A casa deve voltar a ter Paulo Skaf no comando.
SEMELHANÇA
É impressionante a semelhança entre as pastilhas Halls, que têm origem inglesa e, no Reino Unido e Estados Unidos, são vendidas como remédio para garganta, e as “Freegells”, que são brasileiras. Têm a mesma embalagem, as mesmas cores para diferenciar os tipos e sabores parecidíssimos.
CANDIDATO
Por decisão do seu pai, Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, que é vereador do Rio de Janeiro, mas tem casa em Brasília, será candidato a senador por Santa Catarina.
AGENDA
Francisco Cunha e Fábio Menezes comandam a 27ª edição da Agenda TGI, no dia 25, no Teatro do RioMar. Este ano, vai ter como tema “O Novo Mundo Híbrido — Um Mergulho na Era da Conexão Fragmentada.”