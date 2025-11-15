Julião Konrad inaugura hoje o "Cecilia Cucina"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O colunista João Alberto destaca os principais temas em sociedade, política, moda, cinema e entretenimento em Pernambuco e no mundo

Clique aqui e escute a matéria

Depois de oito meses de obras e uma semana em “soft opening”, recebendo amigos, Julião Konrad, que abriu vários restaurantes de sucesso no Recife, inaugura hoje o “Cecília Cucina”, nome que é homenagem à sua esposa, Marlene Cecília Konrad. Fica no Edifício “Parque do Cais”, da Moura Dubeux, no Cais José Estelita, com um projeto arquitetônico deslumbrante e uma ambientação sofisticada, com a proposta de ser um dos melhores restaurantes italianos do país. Uma curiosidade é que o cardápio tem três pratos criados por Julião, que costuma ir para a cozinha da casa, especialmente quando recebe amigos. Tem uma área externa agradabilíssima. Vai, com certeza, se tornar um point da nossa cidade.

O advogado Amadeu Mendonça, o empresário Gustavo Dubeux, e o jornalista Lucas Moraes, em evento no SJCC - Arquivo Pessoal

CABANGA

Depois de uma campanha acirrada, o Cabanga teve uma presença recorde de sócios proprietários na eleição realizada anteontem, que literalmente movimentou a cidade inteira. Foram 585 votantes. A chapa da situação, com Paulo Perez como comodoro e Altair Júnior como presidente do Conselho Deliberativo, venceu com 63% dos votos, contra 37% da chapa de oposição, que tinha Delmiro Gouveia como comodoro e Eduardo Petribú como presidente do Conselho Deliberativo.

NA TV JORNAL

Tiago Carneiro, presidente da Associação Comercial de Pernambuco, é o entrevistado do “João Alberto na Jornal”, hoje às 19h20, na TV Jornal. Fala das principais ações da centenária instituição, a começar pelo acerto com o Corpo de Bombeiros, que vai, depois de alguns anos, permitir o início da reforma do prédio no Marco Zero.

Suzana Azevedo recebe Priscila Krause no lançamento do seu livro "Tempo do Meio" - Arquivo Pessoal

CÉREBRO

A neurologista Sílvia Laurentino e a cardiologista Andrea Vianna inauguraram, nas Graças, a “Métis”, primeira academia focada exclusivamente no exercício cerebral, que visa fortalecer a memória, afiar a atenção e despertar a criatividade.

Paulo Perez e Altair Filho comemoram a vitória na eleição do Cabanga - Arquivo Pessoal

VEXAME

O Sport vive hoje um dos maiores vexames de sua história. O jogo, na Arena Pernambuco, contra o Flamengo, terá muito mais torcedores do time carioca. Os torcedores do rubro-negro pernambucano que quiserem ir, mesmo com a vergonhosa campanha do time na Série A, terão que pagar pelo menos R$ 250 pelo ingresso. Pelo menos tiveram uma boa notícia ontem: a decisão do presidente Yuri Romão de renunciar no final do ano, para escolha de outro presidente.

PLATEIA

Gustavo Paes de Andrade reuniu um grupo de amigos, em camarote VIP, ontem, no Classic Hall, para assistir ao show de Alcione e José Augusto.

FREVO

Por proposta do professor Cristiano Costa Bastos, o Conselho Acadêmico da Universidade Federal Rural de Pernambuco aprovou a concessão do título de Professor Honoris Causa a Hugo Martins, um dos maiores defensores do frevo pernambucano, com programas em várias emissoras de rádio do estado, inclusive na Rádio Jornal.

FINGERS

Tem muita gente reclamando da demora na conexão dos fingers do Aeroporto dos Guararapes com os aviões, em alguns casos por muitos minutos.

LIDERANÇA

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, revelou que o avião em que os atletas viajam não foi comprado com o dinheiro do clube; na realidade, é dela. Nenhuma viagem dos jogadores é custeada com a receita do time, o que rendeu mais de 3 milhões em economia.