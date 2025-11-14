RioMar vai ganhar dois fantásticos restaurantes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O colunista João Alberto destaca os principais temas em sociedade, política, moda, cinema e entretenimento em Pernambuco e no mundo

Os empresários Múcio Dias e Luís Dória, duas figuras simpaticíssimas, reuniram grupo de formadores de opinião do Recife, comandado por Gustavo Belarmino, para visita a Salvador, para conhecerem seus dois famosos restaurantes, que, atendendo ao convite do nosso presidente João Carlos Paes Mendonça, vão abrir unidades no RioMar. O Lotti, que abre no dia 9 de dezembro, é de alta gastronomia italiana, comandado pelo chef Daniel Buzzi, natural da Lombardia, com passagem por cozinhas estreladas da Europa e São Paulo. São duas casas, na Bahia Marina e no Salvador Shopping. As duas são belíssimas, com decoração inspirada na Costa Amalfitana, assinada pelo arquiteto Sidney Quintela, com cardápio com delícias italianas exclusivas.

MISS KÕH

O “Miss Kõh”, o segundo, que chega ao RioMar Recife em janeiro, reúne delícias de três culinárias asiáticas famosas, do Japão, Coreia e Tailândia, com os chefs Tsuyoshi Murakami, japonês, dono de estrela Michelin, Paulo Shin, coreano, e Maurício Santi, tailandês. A exemplo de Daniel Buzzi no “Lotti”, eles prepararam um menu degustação com 10 pratos do cardápio da casa, cada um mais delicioso do que o outro. A casa abriu há seis meses no Salvador Shopping e já é um dos maiores sucessos gastronômicos da capital baiana. Sempre com lista de espera.

SANITÁRIOS

Os restaurantes “Lotti” e “Miss Koh” têm um detalhe extra, que será replicado nas casas recifenses: os sanitários mais bonitos do Brasil, que trazem uma experiência sensorial impressionante.

REVISTA

O presidente da Cepe, João Baltar Freire, vai a Fernando de Noronha hoje para lançar edição especial da revista “Continente” sobre a ilha pernambucana. Será durante o Festival Literário e Artístico de Fernando de Noronha. Será bilíngue, voltada para os muitos turistas que visitam Noronha.

RETORNO

Raquel Lyra retornou de Belém, onde participou da COP30, e ontem cedo já despachava no seu gabinete no Campo das Princesas.

LIVRO

Romeu Krause participou do Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, onde foi muito festejado e distribuiu aos colegas sua biografia “Desafios e Superações”. No evento, ele tomou posse na presidência da Academia Brasileira de Ortopedia e Traumatologia.

A PROMESSA

A falência da “Oi” traz à lembrança a promessa feita quando a empresa de telefonia móvel começou a operar no Brasil: ligações grátis por 31 anos entre seus clientes todo fim de semana. Trinta e um era seu número de identificação. A promessa ficou no papel oito anos antes do prazo terminar.

INADIMPLÊNCIA

A inadimplência entre produtores rurais chegou a 8,1% no segundo trimestre de 2025. A série histórica iniciada em 2022 revela que o atraso no pagamento das dívidas tem crescido em média 1 ponto percentual ao ano. As causas são o aumento dos custos de produção, a variação nos preços das commodities e o crédito bancário mais caro. Os dados são da “Serasa Experian”.

CRAQUE

Luciano Juba, convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira, já jogou no Bahia Futebol Clube... do Curado! O clube do Curado 1, onde ele nasceu e se criou, chamava-se Penarol, estava sem dinheiro para comprar uniformes novos, ganhou de presente de um comerciante o padrão completo do Bahia e adotou o novo nome. Juba foi revelado nacionalmente pelo Sport.

NOVEMBRO AZUL

Mestre Tibério Moreno Júnior destaca que o diagnóstico precoce do câncer de próstata garante mais de 90% de chance de cura: “É fundamental manter acompanhamento médico regular, especialmente a partir dos 50 anos, ou antes para quem apresenta fatores de risco.”

ALMOÇO

Cris Lemos reuniu amigas para almoço no Ruffo. Entre as que estavam lá, Lucinha Cascão, Juliana Lins, Mayra Rossiter, Geralda Farias, Ana Luiza Lemos, Andrea Lins, Sydia Amaral, Rebeka Guerra e Silvana Mattoso.