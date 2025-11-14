O belo espaço Unique do Hospital Português

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O colunista João Alberto destaca os principais temas em sociedade, política, moda, cinema e entretenimento em Pernambuco e no mundo

Clique aqui e escute a matéria

O Hospital Português dividiu a inauguração do seu espaço Unique, em vários horários, para permitir que os convidados pudessem circular tranquilos pelos dois andares, conhecendo todos os detalhes das 30 suítes e da suíte presidencial. O provedor Beto Ferreira da Costa, o vice-provedor Joaquim Amorim foram anfitriões, ao lado do CEO Vaninho Antônio. O espaço é maravilhoso, com muito luxo, mas parecendo um hotel do que um hospital. Tudo é de alto nível, dede lençóis de algodão a amenidades no banheiro da Bulgari. Todas têm bonito visual da cidade, uma equipe de enfermagem muito bem tratada e gastronomia cinco estrelas. È um presente para o Recife.

CARNAVAIS

A secretária de Cultura do Recife, Milu Megale. Participa hoje da mesa “Desafios na Gestão do Carnaval de Rua para 2026”, no Museu de Arte do Rio. Será no seminário “Desenrolando a Serpentina”, promovido pela Sebastiana – Associação de Blocos do Rio de Janeiro.

SBT News



Celso Freitas, que foi destaque como apresentador da Globo e Record, será uma das estrelas do SBT News, que entra no ar no dia 15 de dezembro.

PRÊMIO



Gleyce Fortaleza e Bruno Lima foram para o Rio de Janeiro, em viagem de celebração: a dermatologista foi indicada para receber prêmio da “International Business Society.” para um prêmio de empreendedorismo feminino. A cerimônia acontece no Copacabana Palace.

Encontro do prefeito do Recife João Campos e a médica Isabela Coutinho Neiva - Edson de Holanda/Divulgação

MUDANÇA



Armando Arruda Pereira de Campos Mello, depois de 30 anos deixou o cargo de Relações Públicas da União Brasileira das Feiras e Eventos de Negócios.

ARTE



A artista Marianne Paiva brilha na sua exposição, representada pela Galeria Perman, durante a Fliporto. Está pessoalmente recebendo amigos e brindando a seleção de peças exclusivas que separou para o evento.

A ÚNICA



Durante a 13ª Reunião Anual de Alto Nível da Iniciativa Caring for Climate, promovida pelo Pacto Global da ONU, a governadora Raquel Lyra não apenas marcou presença, como foi a [única representante de um estado do país.

FASHION



Após passar por Nova York, Londres, Paris e Los Angeles, o evento global Vogue World terá sua próxima edição em Milão, no dia 22 de setembro de 2026. O anúncio foi feito nesta manhã pela Vogue Itália, marcando a estreia da celebração na Itália.

ELEIÇÃO



Pesquisa Quaest aponta que 24% dos brasileiros preferem um candidato independente, que não esteja ligado a Lula e Bolsonaro na eleição presidencial de 2026, enquanto 17% desejam a vitória de um nome fora da política.

Paulo Augusto de Freitas Oliveira, ao assumir como desembargador eleitoral substituto, com Tarcísio Calado Filho - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: “O único meio de permanecer jovem é ser sempre humano.” (André Maurois)

“O único meio de permanecer jovem é ser sempre humano.” (André Maurois) MUITO lamentado o falecimento do joalheiro Isaias Leal, que fez muito sucesso na nossa cidade.

O INSTITUTO Ricardo Brennand promove, hoje, dentro o programa Peça a Peça análise sobre o “ Neoclassicismo e representação do corpo feminino”, a partir da obra O Nascimento de Vênus.

EDUARDO Godoy e Larissa Lins passam férias em Budapeste, na Hungria.

ROCCINI Furetti celebra os seis anos do seu Furetti Cozinha.

O GABINETE Português de Leitura fez evento para assinalar seus 175 anos.

A CEPE será a editora oficial do 1º Festival Literário e Artístico de Fernando de Noronha – Literarte-, que acontece neste final de semana.

O FESTIVAL “Pernambuco Restaurante Week” foi prorrogado até o próximo domingo.

OS ESPAÇOS da Casa Cor estão sendo ponto de encontro para eventos e confraternizações neste fim de ano. A mostra fica até o dia 30 deste mês.

ANIVERSARIANTES: Andréa Santa Rosa, Arlindo Siqueira Júnior, Carla Andreya Valente Tavares, Carola Queiroz, Fernando Arruda, João Guilherme Ferraz, Kaio Maniçoba, Maria de Lourdes Torreão, Priscila Tasso, Ricardo Rego, Sílvio Neves Baptista Filho, Tabata Amaral e Virgínia Falcão.