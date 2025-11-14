O belo espaço Unique do Hospital Português
O colunista João Alberto destaca os principais temas em sociedade, política, moda, cinema e entretenimento em Pernambuco e no mundo
Clique aqui e escute a matéria
O Hospital Português dividiu a inauguração do seu espaço Unique, em vários horários, para permitir que os convidados pudessem circular tranquilos pelos dois andares, conhecendo todos os detalhes das 30 suítes e da suíte presidencial. O provedor Beto Ferreira da Costa, o vice-provedor Joaquim Amorim foram anfitriões, ao lado do CEO Vaninho Antônio. O espaço é maravilhoso, com muito luxo, mas parecendo um hotel do que um hospital. Tudo é de alto nível, dede lençóis de algodão a amenidades no banheiro da Bulgari. Todas têm bonito visual da cidade, uma equipe de enfermagem muito bem tratada e gastronomia cinco estrelas. È um presente para o Recife.
CARNAVAIS
A secretária de Cultura do Recife, Milu Megale. Participa hoje da mesa “Desafios na Gestão do Carnaval de Rua para 2026”, no Museu de Arte do Rio. Será no seminário “Desenrolando a Serpentina”, promovido pela Sebastiana – Associação de Blocos do Rio de Janeiro.
SBT News
Celso Freitas, que foi destaque como apresentador da Globo e Record, será uma das estrelas do SBT News, que entra no ar no dia 15 de dezembro.
PRÊMIO
Gleyce Fortaleza e Bruno Lima foram para o Rio de Janeiro, em viagem de celebração: a dermatologista foi indicada para receber prêmio da “International Business Society.” para um prêmio de empreendedorismo feminino. A cerimônia acontece no Copacabana Palace.
MUDANÇA
Armando Arruda Pereira de Campos Mello, depois de 30 anos deixou o cargo de Relações Públicas da União Brasileira das Feiras e Eventos de Negócios.
ARTE
A artista Marianne Paiva brilha na sua exposição, representada pela Galeria Perman, durante a Fliporto. Está pessoalmente recebendo amigos e brindando a seleção de peças exclusivas que separou para o evento.
A ÚNICA
Durante a 13ª Reunião Anual de Alto Nível da Iniciativa Caring for Climate, promovida pelo Pacto Global da ONU, a governadora Raquel Lyra não apenas marcou presença, como foi a [única representante de um estado do país.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
FASHION
Após passar por Nova York, Londres, Paris e Los Angeles, o evento global Vogue World terá sua próxima edição em Milão, no dia 22 de setembro de 2026. O anúncio foi feito nesta manhã pela Vogue Itália, marcando a estreia da celebração na Itália.
ELEIÇÃO
Pesquisa Quaest aponta que 24% dos brasileiros preferem um candidato independente, que não esteja ligado a Lula e Bolsonaro na eleição presidencial de 2026, enquanto 17% desejam a vitória de um nome fora da política.
M O V I M E N T O
- BOM DIA: “O único meio de permanecer jovem é ser sempre humano.” (André Maurois)
- MUITO lamentado o falecimento do joalheiro Isaias Leal, que fez muito sucesso na nossa cidade.
- O INSTITUTO Ricardo Brennand promove, hoje, dentro o programa Peça a Peça análise sobre o “ Neoclassicismo e representação do corpo feminino”, a partir da obra O Nascimento de Vênus.
- EDUARDO Godoy e Larissa Lins passam férias em Budapeste, na Hungria.
- ROCCINI Furetti celebra os seis anos do seu Furetti Cozinha.
- O GABINETE Português de Leitura fez evento para assinalar seus 175 anos.
- A CEPE será a editora oficial do 1º Festival Literário e Artístico de Fernando de Noronha – Literarte-, que acontece neste final de semana.
- O FESTIVAL “Pernambuco Restaurante Week” foi prorrogado até o próximo domingo.
- OS ESPAÇOS da Casa Cor estão sendo ponto de encontro para eventos e confraternizações neste fim de ano. A mostra fica até o dia 30 deste mês.
ANIVERSARIANTES: Andréa Santa Rosa, Arlindo Siqueira Júnior, Carla Andreya Valente Tavares, Carola Queiroz, Fernando Arruda, João Guilherme Ferraz, Kaio Maniçoba, Maria de Lourdes Torreão, Priscila Tasso, Ricardo Rego, Sílvio Neves Baptista Filho, Tabata Amaral e Virgínia Falcão.