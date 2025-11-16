O fim da rede de hotéis Othon, que tem origem pernambucana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O colunista João Alberto destaca os principais temas em sociedade, política, moda, cinema e entretenimento em Pernambuco e no mundo

Criada em 1943 pelo empresário pernambucano Othon Lynch Bezerra de Mello, a Rede de Hotéis Othon foi referência hoteleira no Brasil, com unidades em vários estados, inclusive no Recife e em cinco países. Depois da pandemia, a rede ficou operando apenas dois hotéis no Rio de Janeiro, onde já teve oito unidades: o Rio Othon Palace, que foi comandado por Ronaldo Ferreira, e o Savoy Othon Lite Hotel.

NATAL

Lília Santos será a grande homenageada no evento “Já é Natal”, a belíssima festa de Natal que Romildo Alves promove, dia 28, no Novotel Recife Marina.

MUDANÇA

A Black Friday dos Estados Unidos foi totalmente desvirtuada no Brasil. Em vez de uma sexta-feira, quando as lojas são invadidas por compradores, criaram a “November Black”, que dura o mês inteiro.

TRANSNORDESTINA

O seminário Conexões Transnordestina será realizado no auditório do Porto de Suape, terça-feira. O evento terá a presença da governadora Raquel Lyra e do diretor de Empreendimentos da Infra S/A, André Luiz Ludolfo, e debaterá os impactos da ferrovia para a região. Uma carta de intenções será entregue às autoridades durante a conferência.

RECONHECIMENTO

O Tribunal de Justiça de Pernambuco lançou o Portal da Linguagem Simples para orientar servidores e colaboradores a adotar uma comunicação clara e acessível, facilitando o acesso da população ao Judiciário. A iniciativa rendeu ao TJPE o Selo Linguagem Simples do CNJ, entregue este mês.

ESPECIAIS

O SBT/TV Jornal definiu a agenda de especiais de final de ano: Zezé Di Camargo, Maiara e Maraísa e Ana Castela.

DATA CENTERS

No Brasil, existem 186 data centers. Os estados com maior concentração são São Paulo (94), Rio Grande do Sul (11), Paraná (9), Minas Gerais (10) e Ceará (7). Pernambuco tem apenas três.

POLÍTICOS

Como sempre acontece em anos antes das eleições, a festa de Nossa Senhora, no Morro da Conceição, deve ter a participação de muitos candidatos em busca de ajuda da santa para serem eleitos.

VENDAS

Dois conhecidos comerciantes amigos da coluna revelam que a “Black Friday” é muito boa para as vendas, mesmo com a forte concorrência do e-commerce. Em compensação, diminuem muito as vendas no Natal, sempre a melhor época do comércio.

DIFICULDADE

Um experiente líder político revela que muitos partidos não conseguirão formar chapas para disputar as eleições do próximo ano, o que poderá diminuir a renovação dos quadros. Na Assembleia Legislativa, nas duas recentes eleições, foi em torno de 50%.

M O V I M E N T O

BOM DOMINGO: “O segredo do sucesso é acreditar nos seus sonhos, trabalhar muito e nunca desistir, mesmo diante das adversidades.” (João Carlos Paes Mendonça)

GABRIELA Coutinho foi prestigiar a inauguração da Casa Cor Ceará.

OS CARDIOLOGISTAS Wilson Oliveira e Ângelo Roncalli lançam, terça-feira, na Livraria Jaqueira, o livro “Cardiologia Humanizada — Uma Abordagem Integral do Coração à Pessoa”.

O FESTIVAL Bar em Bar termina neste domingo.

KLEBER Mendonça Filho estará em Paris no dia 26 para participar de uma masterclass exclusiva durante a pré-estreia de “O Agente Secreto”.

NESTE domingo, o Teatro RioMar Recife vai ser palco para o tributo “Uma Noite com os Bee Gees”.

CRISTIANO Carrilho, presidente da Academia Brasileira de Ciências Criminais, comanda, quinta-feira, na sede da Academia Pernambucana de Letras, a entrega do Prêmio “Pernambuco de Ouro”.

SUZANA Azevedo lançou o livro “O Tempo do Meio”, em evento na Galeria Arte Plural.

COLUNA de João Alberto: o café da manhã do pernambucano.

ANIVERSÁRIOS

Adalberto de Oliveira Melo, Áurea Ventura Paranhos, Cândido Lacerda, Cristiana Maciel Guimarães, Cynthia Giestosa, Daniella Gouveia, Diana Moura, Eliane de Sá Carvalho, Elisa Dantas, Ericka Gouveia de Vettori, Jair Pereira, João Pacífico, Maria Gabriela Reynaldo, Neném Brennand e Rosineide Barros de Carvalho.