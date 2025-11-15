O sucesso meteórico do cantor João Gomes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O colunista João Alberto destaca os principais temas em sociedade, política, moda, cinema e entretenimento em Pernambuco e no mundo

Clique aqui e escute a matéria

Em apenas seis anos de carreira, João Gomes tornou-se um dos maiores nomes da música brasileira. Em 2019, ele cursava agropecuária no Instituto Federal do Sertão Pernambucano, em Petrolina, e cantava forró entre amigos. Dois anos depois, aos 19 anos, subiu ao palco pela primeira vez: surfou a onda do “piseiro”, que havia estourado durante a pandemia. Depois, criou estilo próprio, reconhecido por grandes nomes da MPB. O sucesso é ainda maior agora, quando ganhou o Prêmio Grammy, que recebeu usando chapéu de vaqueiro, destacando sua origem.

DESTAQUE

O Prêmio Confeb 25, entregue pela Live University, destacou a Masterboi na categoria Governança Tributária e Boas Práticas Corporativas. A premiação foi entregue em São Paulo.

PRESENÇA

O médico especialista em transplante capilar Vinicius Lima retorna de Berlim, onde fez palestra no 33º Congresso Mundial da “International Society of Hair Restoration Surgery”.

O GOL

A brasileira Marta foi indicada ao prêmio de gol mais bonito da temporada no Fifa The Best, título que já venceu em 2024. A nova indicação se deve ao golaço marcado pelo Orlando Pride contra o Kansas City Current, em novembro de 2024, quando ela arrancou do meio de campo, driblou duas defensoras e a goleira antes de marcar no gol vazio.

CONTINUA

O Conselho Consultivo da Agência Nacional de Telecomunicações reelegeu o advogado pernambucano Fabrício da Mota Alves para o mandato que começa em fevereiro de 2026 como conselheiro.

DECOR

Paula Acioly assinou a estética natalina do médico Amyr Kelner, que contou com gigantesco laço dourado e enfeites que remetiam aos globos de dancing.

DIFERENCIAL

Elogiadíssima ação do Real Hospital Português, ao montar logística que permite que pets de estimação possam, dentro de regras estabelecidas, visitar seus tutores em caso de internação, coisa que raríssimos hospitais brasileiros e internacionais já aplicaram.

DEPUTADO

O engenheiro Ricardo Galvão, que foi demitido no governo Bolsonaro da direção do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais por divulgar dados que depois se mostraram corretos, assumiu a presidência do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Está deixando o cargo para assumir mandato de deputado federal, na vaga de Guilherme Boulos, nomeado ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República.

SAÚDE

A iniciativa adotada na Bahia deveria servir de exemplo para todo o país: o reforço das equipes rodoviárias nos atendimentos de parto e a capacitação técnica dos profissionais para lidar com essas situações. A medida parte de uma realidade em que muitas mulheres, especialmente das áreas rurais, não conseguem chegar às grandes cidades para dar à luz.

CIDADANIA

Ciro Bezerra, apresentador da TV Jornal, recebe, no dia 4 de dezembro, em sessão solene da Câmara Municipal, o título de Cidadão de Olinda. Foi uma proposta do vereador Saulo Holanda.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Eu assumi a segurança pública em Pernambuco. É problema meu. Não posso me esconder disso.” (Raquel Lyra)

A DEPUTADA Tabata Amaral ganhou muitos parabéns ontem, quando completou idade nova.

O MESTRE Francisco Bandeira comanda hoje, no Mar Hotel, o evento “Diabetes & Metabolism in Debate”, com 10 palestrantes estrangeiros.

A CANTORA, compositora, atriz, dançarina e modelo anglo-albanesa Dua Lipa faz show hoje, em São Paulo, já com ingressos esgotados.

O CANTOR Hugo Alvarez inaugura a turnê “Fogo & Viola”, hoje, em Aldeia. O jovem artista é apadrinhado por Zezé Di Camargo.

O SHOPPING Recife celebra 45 anos e a inauguração oficial do Parque Gourmet em evento especial no dia 2 de dezembro.

A REVISTA “The Hollywood Reporter” colocou o ator Wagner Moura como favorito para ganhar o Oscar.

POR INICIATIVA do vereador Rinaldo Júnior, a cantora Bia Marinho, natural de São José do Egito, recebeu o título de “Cidadã do Recife”.

ANIVERSÁRIOS

Ana Luiza Lemos, Célia Lira Paulo, Edmundo Morais Júnior, Eulália Almeida de Brito, Fábio Catão Ribeiro, Fernando Cunha, Flávio Zirpoli, Joca Colaço, Nogue Martins de Almeida, Paula Sá, Professor Lupércio Carlos do Nascimento, Thales Cabral e Wanderson Lacerda.