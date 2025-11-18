Projeto do RioMar será mostrado na COP30
Hoje, na programação oficial da COP30, em Belém, a gerente de Sustentabilidade do Grupo JCPM, Thayara Paschoal, conduz painel sobre reflorestamento urbano. Será apresentado o Projeto de Revitalização de Áreas Verdes desenvolvido no entorno do RioMar Recife, que converteu a área de um antigo aterro industrial em um corredor ecológico integrado ao Parque dos Manguezais, na Bacia do Pina.
PRÊMIO
Ana Paula Vilaça, chefe do Gabinete do Recentro revela que o programa da Prefeitura do Recife é um dos três finalistas do Prêmio Nacional de Turismo, na categoria Valorização do Patrimônio Cultural. O resultado será conhecido sexta-feira, e a entrega no dia 4 de dezembro, em solenidade no Rio de Janeiro.
BRANQUINHO
Severino Otávio, o Branquinho, é o nome preferido de lideranças do Sport, para ser o próximo presidente, comandando o projeto de reestruturação do clube, que vive uma das piores fases da sua existência.
HERANÇA
Um estudo do Global Wealth Report 2025 prevê uma transferência global de mais de US$ 83 trilhões nos próximos 20 a 25 anos, com as mulheres como principais beneficiárias. Mesmo assim, 74% delas dizem não se sentir preparadas para administrar esse patrimônio.
EM SÃO PAULO
Shawn Mendes e Dua Lipa estão encantados pelo Brasil. Estão há dias em São Paulo curtindo shows, pagodes e idas à restaurantes. Bruna Marquezine é uma das companhias dos cantores. Importante destacar que Dua Lipa se apresentou em São Paulo, ao lado de Carlinhos Brown e Caetano Veloso.
LEILÃO
Foi um grande sucesso o “Leilão no Caminhão”, que Pauluca Moura promoveu no final de semana, reunindo fazendeiros de todo o país.
BRILHO
A publicitária pernambucana Isabella Polay, radicada em São Paulo, foi nomeada vice-presidente de Vendas no Brasil pela norte-americana Icaro Media Group. É a primeira mulher a ocupar o cargo.
NA CHINA
O pesquisador pernambucano Emanuel Leite Junior, há três anos na Tongji University da China, recebeu o "Best Paper Award" na "Sport and Business Conference", pela excelência e contribuição científica na área.
TENDÊNCIA
De acordo com a plataforma de análise de dados de moda Tag Walk, o roxo será uma das principais cores do verão 2026. A tonalidade registrou aumento de 180% nas passarelas da temporada primavera-verão 2026, em versões que vão do roxo profundo ao lilás, destaque nos desfiles de nomes como Gustavo Silvestre e Alexandre Herchcovitch.
M O V I M E N T O
BOM DIA: “A morte é uma bela mulher, à qual falta somente o coração.” (José Paulo Cavalcanti Filho)
- ISABELLE Gayoso e Sophia Lins comandam evento de bem-estar, hoje, dentro do projeto do Women’s Club.
- LIANA Barcelar Gama foi muito celebrada ontem, quando comemorou idade nova.
- O MAESTRO Helder Passarinho vai reger, como convidado, concerto da Orquestra Sinfônica do Recife hoje, na Basílica do Carmo.
- ANA Zoraide Maranhão retornou de temporada em Foz do Iguaçú.
- O CORONEL João Felipe Dias Fernandes, da Polícia Militar de Pernambuco, foi eleito para a Academia de Letras dos Militares Estaduais do Brasil.
- A TEMPORADA inédita de MasterChef Celebridades no Brasil estreia hoje.
- DONOS de restaurante estão sendo processados por usar IA para "enfeitar" e deixar pratos com aspecto de mais qualidade, sob o argumento de propaganda enganosa.
ANIVERSÁRIOS: André Rosemberg, Ângela Simões de Farias, Ary Avellar Diniz, Bárbara Guimarães, Bruno Suassuna, Carolina Paes, Cláudia Maia Leite, Erline Bártholo Maranhão, Geraldo Melo Filho, José Jorge de Vasconcelos, Juliano Dubeux, Larissa Brito, Laura Amélia Brennand Simões, Leda Helena Martins Antunes, Mercês Santiago, Norma Maranhão, Paulo Coutinho Filho, Raul Mariz e Vanessa Gil Rodrigues.