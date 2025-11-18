Projeto do RioMar será mostrado na COP30

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O renomado colunista João Alberto destaca os principais temas em sociedade, política, moda, cinema e entretenimento em Pernambuco e no mundo

Clique aqui e escute a matéria

Hoje, na programação oficial da COP30, em Belém, a gerente de Sustentabilidade do Grupo JCPM, Thayara Paschoal, conduz painel sobre reflorestamento urbano. Será apresentado o Projeto de Revitalização de Áreas Verdes desenvolvido no entorno do RioMar Recife, que converteu a área de um antigo aterro industrial em um corredor ecológico integrado ao Parque dos Manguezais, na Bacia do Pina.

A prefeita Mirella Almeida, com o arcebispo Dom Paulo Jackson, na abertura da programação dos 350 anos de Arquidiocese de Olinda e Recife - Arquivo Pessoal

PRÊMIO

Ana Paula Vilaça, chefe do Gabinete do Recentro revela que o programa da Prefeitura do Recife é um dos três finalistas do Prêmio Nacional de Turismo, na categoria Valorização do Patrimônio Cultural. O resultado será conhecido sexta-feira, e a entrega no dia 4 de dezembro, em solenidade no Rio de Janeiro.

BRANQUINHO

Severino Otávio, o Branquinho, é o nome preferido de lideranças do Sport, para ser o próximo presidente, comandando o projeto de reestruturação do clube, que vive uma das piores fases da sua existência.

HERANÇA

Um estudo do Global Wealth Report 2025 prevê uma transferência global de mais de US$ 83 trilhões nos próximos 20 a 25 anos, com as mulheres como principais beneficiárias. Mesmo assim, 74% delas dizem não se sentir preparadas para administrar esse patrimônio.

Salomé Nóbrega e a neta Olívia Beltrão, em evento no Clube Português - Arquivo Pessoal

EM SÃO PAULO

Shawn Mendes e Dua Lipa estão encantados pelo Brasil. Estão há dias em São Paulo curtindo shows, pagodes e idas à restaurantes. Bruna Marquezine é uma das companhias dos cantores. Importante destacar que Dua Lipa se apresentou em São Paulo, ao lado de Carlinhos Brown e Caetano Veloso.

LEILÃO

Foi um grande sucesso o “Leilão no Caminhão”, que Pauluca Moura promoveu no final de semana, reunindo fazendeiros de todo o país.

BRILHO

A publicitária pernambucana Isabella Polay, radicada em São Paulo, foi nomeada vice-presidente de Vendas no Brasil pela norte-americana Icaro Media Group. É a primeira mulher a ocupar o cargo.

NA CHINA

O pesquisador pernambucano Emanuel Leite Junior, há três anos na Tongji University da China, recebeu o "Best Paper Award" na "Sport and Business Conference", pela excelência e contribuição científica na área.

TENDÊNCIA

De acordo com a plataforma de análise de dados de moda Tag Walk, o roxo será uma das principais cores do verão 2026. A tonalidade registrou aumento de 180% nas passarelas da temporada primavera-verão 2026, em versões que vão do roxo profundo ao lilás, destaque nos desfiles de nomes como Gustavo Silvestre e Alexandre Herchcovitch.

A chef pernambucana Taciana Teti com o famoso chef francês Claude Troisgros - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: “A morte é uma bela mulher, à qual falta somente o coração.” (José Paulo Cavalcanti Filho)

ISABELLE Gayoso e Sophia Lins comandam evento de bem-estar, hoje, dentro do projeto do Women’s Club.

LIANA Barcelar Gama foi muito celebrada ontem, quando comemorou idade nova.

O MAESTRO Helder Passarinho vai reger, como convidado, concerto da Orquestra Sinfônica do Recife hoje, na Basílica do Carmo.

ANA Zoraide Maranhão retornou de temporada em Foz do Iguaçú.

O CORONEL João Felipe Dias Fernandes, da Polícia Militar de Pernambuco, foi eleito para a Academia de Letras dos Militares Estaduais do Brasil.

A TEMPORADA inédita de MasterChef Celebridades no Brasil estreia hoje.

DONOS de restaurante estão sendo processados por usar IA para "enfeitar" e deixar pratos com aspecto de mais qualidade, sob o argumento de propaganda enganosa.

ANIVERSÁRIOS: André Rosemberg, Ângela Simões de Farias, Ary Avellar Diniz, Bárbara Guimarães, Bruno Suassuna, Carolina Paes, Cláudia Maia Leite, Erline Bártholo Maranhão, Geraldo Melo Filho, José Jorge de Vasconcelos, Juliano Dubeux, Larissa Brito, Laura Amélia Brennand Simões, Leda Helena Martins Antunes, Mercês Santiago, Norma Maranhão, Paulo Coutinho Filho, Raul Mariz e Vanessa Gil Rodrigues.