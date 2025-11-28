Mãe entrega filho à polícia após descobrir envolvimento em assalto em Recife
Mãe entrega filho de 14 anos à polícia após roubo contra entregador em Recife. Ele foi autuado em flagrante por ato infracional análogo ao roubo
Mãe leva filho à delegacia após descobrir envolvimento em assalto
A mãe de um adolescente de 14 anos levou o filho à Delegacia de Boa Viagem após descobrir que ele e o primo, de 16, assaltaram um entregador por aplicativo no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Ela afirmou que acreditava que o filho estava na escola no momento do crime.
“Ele errou e tem que pagar pelo que fez”, declarou. Após o caso repercutir, a família do jovem recebeu ameaças, o que levou o adolescente a se apresentar à polícia.
Flagrante
Ele foi autuado em flagrante por ato infracional análogo ao roubo, segundo informou a delegada Milene Dinara.
A delegada explicou que o jovem aparece nas imagens do circuito de segurança cometendo o assalto junto com o primo. Ambos usavam facas no momento da ação.
Devolução da bicicleta
Os pais do adolescente de 16 anos também procuraram a delegacia e devolveram a bicicleta roubada do entregador. Ao saber da atitude dos pais, o jovem fugiu e enviou mensagens ameaçadoras à família.
Durante o depoimento, um dos adolescentes contou que o primo mais velho, aluno da rede estadual, emprestou sua farda escolar para ele usar no dia do assalto.
