Mãe entrega filho à polícia após descobrir envolvimento em assalto em Recife

Mãe entrega filho de 14 anos à polícia após roubo contra entregador em Recife. Ele foi autuado em flagrante por ato infracional análogo ao roubo

Mãe leva filho à delegacia após descobrir envolvimento em assalto

A mãe de um adolescente de 14 anos levou o filho à Delegacia de Boa Viagem após descobrir que ele e o primo, de 16, assaltaram um entregador por aplicativo no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Ela afirmou que acreditava que o filho estava na escola no momento do crime.

“Ele errou e tem que pagar pelo que fez”, declarou. Após o caso repercutir, a família do jovem recebeu ameaças, o que levou o adolescente a se apresentar à polícia.

Flagrante

Ele foi autuado em flagrante por ato infracional análogo ao roubo, segundo informou a delegada Milene Dinara.

A delegada explicou que o jovem aparece nas imagens do circuito de segurança cometendo o assalto junto com o primo. Ambos usavam facas no momento da ação.

Devolução da bicicleta



Os pais do adolescente de 16 anos também procuraram a delegacia e devolveram a bicicleta roubada do entregador. Ao saber da atitude dos pais, o jovem fugiu e enviou mensagens ameaçadoras à família.

Durante o depoimento, um dos adolescentes contou que o primo mais velho, aluno da rede estadual, emprestou sua farda escolar para ele usar no dia do assalto.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.