Homem é detido em motel com duas menores de idade em Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Homem de 49 anos é detido em motel por exploração sexual de menores em Olinda, após motorista de aplicativo denunciar caso para a polícia

Clique aqui e escute a matéria

De acordo com informações da polícia, um homem de 49 anos de idade foi localizado dentro de um motel que fica no bairro de Jardim Brasil, cidade de Olinda.

Os policiais chegaram até o estabelecimento comercial depois que um motorista de aplicativo fez a denúncia.

Esse motorista levou o homem, mais duas garotas, inclusive com fardas de colégio estadual, duas meninas que, de acordo com as primeiras informações, têm 13 e 14 anos de idade.

Quando a equipe da polícia chegou no quarto do motel, esse homem estava dentro do ambiente, uma das garotas estava na cama e a outra estaria consumindo entorpecente, que seria maconha.

Ele ficou nervoso com a chegada da polícia, mas foi detido e foi trazido para a Delegacia do Varadouro. As duas mães das meninas foram localizadas e também foram encaminhadas até o local.

Apuração da polícia



O homem estava usando as duas garotas para prostituí-las. Elas recebiam dinheiro para estar em um motel com ele e não foi a primeira vez que ele levou as duas para o local. Ele tinha levado uma outra vez, pagou a quantia de R$ 100 e agora ele teria pago R$ 150.

Dentro do motel, os policiais conseguiram identificar preservativos e também lubrificante. O dono do estabelecimento também prestou o depoimento junto com as mães.

Ele foi detido pelos policiais e trazido, foi encaminhado aqui para a delegacia do Varadouro, pelo crime de estupro de vulnerável. Ele permaneceu em silêncio a respeito do crime.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.