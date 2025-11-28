fechar
Vídeos | Notícia

Homem é detido em motel com duas menores de idade em Olinda

Homem de 49 anos é detido em motel por exploração sexual de menores em Olinda, após motorista de aplicativo denunciar caso para a polícia

Por TV Jornal Publicado em 28/11/2025 às 17:38
Homem de 49 anos é detido em motel por exploração sexual de menores em Olinda
Homem de 49 anos é detido em motel por exploração sexual de menores em Olinda - TV Jornal

Clique aqui e escute a matéria

De acordo com informações da polícia, um homem de 49 anos de idade foi localizado dentro de um motel que fica no bairro de Jardim Brasil, cidade de Olinda.

Os policiais chegaram até o estabelecimento comercial depois que um motorista de aplicativo fez a denúncia.

Esse motorista levou o homem, mais duas garotas, inclusive com fardas de colégio estadual, duas meninas que, de acordo com as primeiras informações, têm 13 e 14 anos de idade.

Quando a equipe da polícia chegou no quarto do motel, esse homem estava dentro do ambiente, uma das garotas estava na cama e a outra estaria consumindo entorpecente, que seria maconha.

Ele ficou nervoso com a chegada da polícia, mas foi detido e foi trazido para a Delegacia do Varadouro. As duas mães das meninas foram localizadas e também foram encaminhadas até o local.

Apuração da polícia

O homem estava usando as duas garotas para prostituí-las. Elas recebiam dinheiro para estar em um motel com ele e não foi a primeira vez que ele levou as duas para o local. Ele tinha levado uma outra vez, pagou a quantia de R$ 100 e agora ele teria pago R$ 150.

Dentro do motel, os policiais conseguiram identificar preservativos e também lubrificante. O dono do estabelecimento também prestou o depoimento junto com as mães.

Ele foi detido pelos policiais e trazido, foi encaminhado aqui para a delegacia do Varadouro, pelo crime de estupro de vulnerável. Ele permaneceu em silêncio a respeito do crime.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

Leia também

Exploração sexual infantil ainda é realidade nas estradas, denunciam caminhoneiros
VIOLÊNCIA

Exploração sexual infantil ainda é realidade nas estradas, denunciam caminhoneiros
Justiça de São Paulo mantém Hytalo Santos e Euro presos após audiência de custódia
EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL

Justiça de São Paulo mantém Hytalo Santos e Euro presos após audiência de custódia

Compartilhe

Tags