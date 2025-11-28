fechar
Notícias | Notícia

Carteiro é assaltado enquanto realizada encomendas no Grande Recife

Câmeras flagram o momento em que dois homens abordam o carteiro e roubam seus pertences e várias encomendas que estavam no carro

Por Anaís Coelho Publicado em 28/11/2025 às 14:27
Câmeras de segurança
Câmeras de segurança - TV Jornal

Nesta sexta-feira (28) pela manhã, um carteiro foi assaltado enquanto estava fazendo entregas na Segunda Travessa João Bispo, no Jordão Alto. Os suspeitos levaram algumas encomendas do carro do entregador.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que dois homens passam na rua numa moto, depois fazem o retorno e anunciam o assalto. Um dos suspeitos vai direto para o carro do carteiro e o outro se dirige até a vítima, que estava realizando uma entrega.

Os homens levam a pochete do carteiro, as encomendas e até pedem um saco plástico a um morador do local, eles enchem a sacola com mais objetos que estavam no carro e fogem do local. Segundo uma moradora que presenciou a ação, a vítima falou que já sofreu outros dois assaltos durante o expediente.

Orientações aos trabalhadores

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Pernambuco, quando o carteiro tiver as encomendas roubadas a orientação é de, primeiramente, relatar o ocorrido ao gestor e ir até o sindicato para abrir um boletim de ocorrência na Polícia Federal.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

