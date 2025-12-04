fechar
Vídeos | Notícia

Mulher tem celular roubado durante assalto à mão armada em Paulista

Assalto à mão armada ocorre em Paulista, instaurando o medo na população; oradores exigem segurança após incidente registrado por câmeras

Por TV Jornal Publicado em 04/12/2025 às 15:23
Incidente de Assalto em Jardim Paulista Baixo: Mulher Confronta Ladrão em Tentativa de Recuperar Celular
Incidente de Assalto em Jardim Paulista Baixo: Mulher Confronta Ladrão em Tentativa de Recuperar Celular - TV Jornal

Clique aqui e escute a matéria

Um assalto à mão armada foi registrado na Rua 58, em frente a um pequeno mercado, no bairro de Jardim Paulista Baixo, em Paulista.

O crime ocorreu entre 18h20 e 18h22, quando um homem em uma motocicleta abordou uma mulher e levou seu celular.

A vítima aguardava na calçada acompanhada de um homem, identificado por moradores como seu namorado. O assaltante se aproximou, anunciou o roubo e fugiu após pegar o aparelho.

A mulher ainda tentou recuperar o celular, mas foi ameaçada com uma arma de fogo e empurrada pelo suspeito, que deixou o local na motocicleta. Câmeras de segurança registraram toda a ação.

 

Leia Também

Reações da comunidade

Moradores relataram preocupação com a frequência de assaltos na área, especialmente nos horários de menor movimento.

Renata, residente da região, afirmou já ter sido vítima de furto e disse que, mesmo com câmeras instaladas, os crimes continuam ocorrendo.

Falta de iluminação e segurança

Segundo moradores, a iluminação pública é insuficiente, deixando as ruas escuras e facilitando ações criminosas. A comunidade pede reforço na segurança e melhorias na infraestrutura local.

A vítima não conseguiu recuperar o celular, e a Rua 58 segue entre os pontos com maior registro de ocorrências semelhantes no bairro.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags