Mulher tem celular roubado durante assalto à mão armada em Paulista
Assalto à mão armada ocorre em Paulista, instaurando o medo na população; oradores exigem segurança após incidente registrado por câmeras
Por
TV Jornal
Publicado em 04/12/2025 às 15:23
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
Um assalto à mão armada foi registrado na Rua 58, em frente a um pequeno mercado, no bairro de Jardim Paulista Baixo, em Paulista.
O crime ocorreu entre 18h20 e 18h22, quando um homem em uma motocicleta abordou uma mulher e levou seu celular.
A vítima aguardava na calçada acompanhada de um homem, identificado por moradores como seu namorado. O assaltante se aproximou, anunciou o roubo e fugiu após pegar o aparelho.
A mulher ainda tentou recuperar o celular, mas foi ameaçada com uma arma de fogo e empurrada pelo suspeito, que deixou o local na motocicleta. Câmeras de segurança registraram toda a ação.
Reações da comunidade
Moradores relataram preocupação com a frequência de assaltos na área, especialmente nos horários de menor movimento.
Renata, residente da região, afirmou já ter sido vítima de furto e disse que, mesmo com câmeras instaladas, os crimes continuam ocorrendo.
Falta de iluminação e segurança
Segundo moradores, a iluminação pública é insuficiente, deixando as ruas escuras e facilitando ações criminosas. A comunidade pede reforço na segurança e melhorias na infraestrutura local.
A vítima não conseguiu recuperar o celular, e a Rua 58 segue entre os pontos com maior registro de ocorrências semelhantes no bairro.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.