fechar
Vídeos | Notícia

Subtenente da PM é denunciado por assédio sexual por oito mulheres em Pernambuco

Subtenente de batalhão em Pernambuco é acusado por 8 mulheres de assédio sexual. As vítimas alegam abuso de poder hierárquico. Caso é investigado.

Por TV Jornal Publicado em 04/12/2025 às 15:14
Advogado do subtenente acusado de assédio sexual
Advogado do subtenente acusado de assédio sexual - TV Jornal

Clique aqui e escute a matéria

Oito mulheres denunciaram um subtenente da Polícia Militar por assédio sexual dentro de um batalhão localizado na Mata Sul de Pernambuco. A unidade não foi identificada para resguardar as vítimas.

Segundo o relato das denunciantes, o subtenente usava sua posição hierárquica para abordar as mulheres de forma inapropriada.

As acusações incluem comentários de cunho sexual e tentativas de retaliação quando as vítimas reagiam, como mudanças de escala e situações de isolamento durante a madrugada.

Defesa do acusado

O advogado do subtenente nega as acusações. Ele afirma que seu cliente apenas seguia normas disciplinares e que o descontentamento das vítimas estaria relacionado à perda de benefícios antes concedidos.

Leia Também

Posicionamento das vítimas e encaminhamentos legais

A advogada que representa as oito mulheres informou, em nota, que acompanha o caso e confia na condução das investigações.

O Ministério Público encaminhou a denúncia à Justiça, que agora analisa o processo na 2ª Vara Criminal da capital.

A Corregedoria da Secretaria de Defesa Social confirmou que o subtenente foi indiciado na esfera penal militar e abriu procedimento administrativo para apuração interna.

O policial foi transferido para outro batalhão após as denúncias.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags