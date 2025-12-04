Subtenente da PM é denunciado por assédio sexual por oito mulheres em Pernambuco
Subtenente de batalhão em Pernambuco é acusado por 8 mulheres de assédio sexual. As vítimas alegam abuso de poder hierárquico. Caso é investigado.
Clique aqui e escute a matéria
Oito mulheres denunciaram um subtenente da Polícia Militar por assédio sexual dentro de um batalhão localizado na Mata Sul de Pernambuco. A unidade não foi identificada para resguardar as vítimas.
Segundo o relato das denunciantes, o subtenente usava sua posição hierárquica para abordar as mulheres de forma inapropriada.
As acusações incluem comentários de cunho sexual e tentativas de retaliação quando as vítimas reagiam, como mudanças de escala e situações de isolamento durante a madrugada.
Defesa do acusado
O advogado do subtenente nega as acusações. Ele afirma que seu cliente apenas seguia normas disciplinares e que o descontentamento das vítimas estaria relacionado à perda de benefícios antes concedidos.
Posicionamento das vítimas e encaminhamentos legais
A advogada que representa as oito mulheres informou, em nota, que acompanha o caso e confia na condução das investigações.
O Ministério Público encaminhou a denúncia à Justiça, que agora analisa o processo na 2ª Vara Criminal da capital.
A Corregedoria da Secretaria de Defesa Social confirmou que o subtenente foi indiciado na esfera penal militar e abriu procedimento administrativo para apuração interna.
O policial foi transferido para outro batalhão após as denúncias.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.