fechar
Vídeos | Notícia

Homem morre após ser atingido por barra de supino em academia de Olinda

Acidente em academia resulta na morte do presidente do Palácio dos Bonecos de Olinda, Ronald Salvador; especialistas apontam erro na técnica usada

Por TV Jornal Publicado em 04/12/2025 às 15:00
Tragédia na Academia: Detalhes do Acidente Fatal com o Carnavalesco Ronald José Salvador e a Importância da Supervisão Profissional em Exercícios de Musculação
Tragédia na Academia: Detalhes do Acidente Fatal com o Carnavalesco Ronald José Salvador e a Importância da Supervisão Profissional em Exercícios de Musculação - TV Jornal

Clique aqui e escute a matéria

Ronald José Salvador, de 55 anos, presidente do Palácio dos Bonecos de Olinda e figura conhecida no meio cultural da cidade, morreu na noite de terça-feira (2) após um acidente dentro de uma academia.

Ronald treinava sozinho quando a barra de supino caiu sobre ele. Professores de educação física que estavam no local prestaram socorro imediato.

Como não havia disponibilidade de ambulâncias do SAMU ou do Corpo de Bombeiros, o transporte até a unidade de saúde mais próxima foi feito em um veículo particular.

Posicionamento da academia

Segundo o advogado da academia, Bruno Vítor Laurentino, a direção já divulgou uma nota sobre o caso.

Ele afirmou que, após analisar o vídeo do momento do acidente, considera que houve “culpa exclusiva da vítima” na execução do exercício.

 

Leia Também

Orientações de segurança

O educador físico Lailson Souza reforçou cuidados necessários na execução do supino:

  • Todos os praticantes, iniciantes ou experientes, devem receber orientação adequada.
  • A posição das mãos é fundamental; a pegada deve ser feita com o polegar envolvendo a barra.
  • Exercícios como supino e agachamento exigem acompanhamento de um profissional.
  • A presença de um professor é essencial para prevenir acidentes, independentemente do nível de experiência do aluno.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

Leia também

Jovem morre em acidente entre moto e carro em Lajedo
Acidente fatal

Jovem morre em acidente entre moto e carro em Lajedo
Motociclista por aplicativo morre após colidir em moto que teria avançado o sinal vermelho
Acidente

Motociclista por aplicativo morre após colidir em moto que teria avançado o sinal vermelho

Compartilhe

Tags