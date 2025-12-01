fechar
Jovem morre em acidente entre moto e carro em Lajedo

Segundo familiares, a vítima passeava de moto com o namorado quando o veículo em que estavam foi atingido por um carro em alta velocidade

Por TV Jornal Interior Publicado em 01/12/2025 às 16:07
Valdomira Oliveira de Carvalho, de 21 anos.
Valdomira Oliveira de Carvalho, de 21 anos. - TV Jornal Interior

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro deixou uma jovem morta e outra pessoa gravemente ferida no fim da tarde desta segunda-feira (1) entre 17h e 18h, na BR-423, zona rural de Lajedo, no Agreste de Pernambuco.

A vítima fatal foi identificada como Valdomira Oliveira de Carvalho, de 21 anos. Segundo familiares, Valdomira passeava de moto com o namorado quando o veículo em que estavam foi atingido por um carro em alta velocidade.

A jovem morreu no local. O namorado, cujo nome não foi informado, foi socorrido em estado grave.

Relato da família

No Instituto de Medicina Legal (IML), o tio da vítima, José Adilson, contou que Valdomira costumava sair para passear com o namorado, especialmente nos fins de semana.

"Ela gostava muito de passear. Sempre estava com ele", disse.

Sobre o acidente

O carro envolvido no acidente capotou e ficou destruído. O impacto arremessou as vítimas por vários metros e deixou a moto totalmente danificada.

O namorado de Valdomira sofreu fratura de fêmur e traumatismo craniano, sendo levado para um hospital da região, onde permanece internado.

De acordo com o tio, a jovem fazia planos de construir uma vida ao lado do namorado.

“O plano dela era comprar uma casa com ele, casar… De repente, todos os sonhos acabaram por um ato irresponsável”, lamentou.

O motorista do veículo que provocou o acidente também ficou ferido e está internado. As circunstâncias da colisão serão investigadas.

