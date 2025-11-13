Jovem motorista morre após carreta capotar e explodir na PE-009, na Região Metropolitana do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Motorista de 24 anos morre após carreta de combustível capotar e explodir na PE-009, em Suape. Família aguarda identificação por DNA

Clique aqui e escute a matéria

Um motorista de 24 anos morreu após a carreta que conduzia capotar e explodir na PE-009, no complexo industrial e portuário de Suape, no Litoral Sul de Pernambuco. O veículo transportava combustível e ficou destruído pelas chamas.

A Polícia Civil investiga se o motorista pode ter sido fechado por outro veículo instantes antes do capotamento, hipótese levantada por pessoas próximas ao jovem.

Explosão após vazamento de combustível

Após o tombamento, houve vazamento de combustível seguido de uma grande explosão. O Corpo de Bombeiros enviou cinco viaturas ao local para controlar o incêndio, que consumiu completamente a cabine.

Os restos mortais foram recolhidos e encaminhados para exame de DNA, que deve confirmar oficialmente a identidade da vítima.

Quem era Pedro Luiz da Silva

O motorista foi identificado pela família como Pedro Luiz da Silva, morador de Escada, na Mata Sul. Ele tinha 24 anos, trabalhava há dois anos como motorista de veículos pesados e estava há nove meses na empresa atual.

Investigações

A Polícia Civil segue colhendo depoimentos e analisando informações para confirmar o que teria provocado o acidente. O laudo do Instituto de Criminalística deve esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais