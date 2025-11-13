Jovem motorista morre após carreta capotar e explodir na PE-009, na Região Metropolitana do Recife
Motorista de 24 anos morre após carreta de combustível capotar e explodir na PE-009, em Suape. Família aguarda identificação por DNA
Um motorista de 24 anos morreu após a carreta que conduzia capotar e explodir na PE-009, no complexo industrial e portuário de Suape, no Litoral Sul de Pernambuco. O veículo transportava combustível e ficou destruído pelas chamas.
A Polícia Civil investiga se o motorista pode ter sido fechado por outro veículo instantes antes do capotamento, hipótese levantada por pessoas próximas ao jovem.
Explosão após vazamento de combustível
Após o tombamento, houve vazamento de combustível seguido de uma grande explosão. O Corpo de Bombeiros enviou cinco viaturas ao local para controlar o incêndio, que consumiu completamente a cabine.
Os restos mortais foram recolhidos e encaminhados para exame de DNA, que deve confirmar oficialmente a identidade da vítima.
Quem era Pedro Luiz da Silva
O motorista foi identificado pela família como Pedro Luiz da Silva, morador de Escada, na Mata Sul. Ele tinha 24 anos, trabalhava há dois anos como motorista de veículos pesados e estava há nove meses na empresa atual.
Investigações
A Polícia Civil segue colhendo depoimentos e analisando informações para confirmar o que teria provocado o acidente. O laudo do Instituto de Criminalística deve esclarecer as circunstâncias da ocorrência.
