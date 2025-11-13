fechar
Vídeos | Notícia

Jovem motorista morre após carreta capotar e explodir na PE-009, na Região Metropolitana do Recife

Motorista de 24 anos morre após carreta de combustível capotar e explodir na PE-009, em Suape. Família aguarda identificação por DNA

Por TV Jornal Publicado em 13/11/2025 às 9:23
Acidente Fatal na PE009: A Tragédia que Comoveu Suape e a Importância da Segurança no Trânsito
Acidente Fatal na PE009: A Tragédia que Comoveu Suape e a Importância da Segurança no Trânsito - TV Jornal

Clique aqui e escute a matéria

Um motorista de 24 anos morreu após a carreta que conduzia capotar e explodir na PE-009, no complexo industrial e portuário de Suape, no Litoral Sul de Pernambuco. O veículo transportava combustível e ficou destruído pelas chamas.

A Polícia Civil investiga se o motorista pode ter sido fechado por outro veículo instantes antes do capotamento, hipótese levantada por pessoas próximas ao jovem.

Leia Também

Explosão após vazamento de combustível

Após o tombamento, houve vazamento de combustível seguido de uma grande explosão. O Corpo de Bombeiros enviou cinco viaturas ao local para controlar o incêndio, que consumiu completamente a cabine.

Os restos mortais foram recolhidos e encaminhados para exame de DNA, que deve confirmar oficialmente a identidade da vítima.

Quem era Pedro Luiz da Silva

O motorista foi identificado pela família como Pedro Luiz da Silva, morador de Escada, na Mata Sul. Ele tinha 24 anos, trabalhava há dois anos como motorista de veículos pesados e estava há nove meses na empresa atual.

 

Investigações

A Polícia Civil segue colhendo depoimentos e analisando informações para confirmar o que teria provocado o acidente. O laudo do Instituto de Criminalística deve esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Mulher é encontrada morta após ser levada desacordada em cavalo na Região Metropolitana do Recife
ASSASSINATO

Mulher é encontrada morta após ser levada desacordada em cavalo na Região Metropolitana do Recife
SBT promete retorno do Show do Milhão em programa de Patrícia Abravanel
Notícias

SBT promete retorno do Show do Milhão em programa de Patrícia Abravanel

Compartilhe

Tags