Mecânico é assaltado a caminho do trabalho no Grande Recife
Mecânico é rendido por dupla armada e tem moto e celular roubados em Piedade, Jaboatão dos Guararapes. Câmeras registraram o crime
Clique aqui e escute a matéria
Um mecânico foi assaltado a caminho do trabalho, por volta das 5h da manhã, na rua Aracatu, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife.
Câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens em uma moto abordam o trabalhador e fogem levando a motocicleta e o celular da vítima.
Relato da vítima
O mecânico Adeído Silva contou que os suspeitos tentaram abordar outro motociclista antes dele.
“Abordaram outro rapaz, mas ele não entregou a moto e reagiu. Aí eles desistiram dele e vieram pra cima de mim”, relatou.
Mesmo após entregar a moto, modelo Fan, vermelha, placa SOP 5I86, e o celular, um dos assaltantes efetuou um disparo para o alto.
Investigação
A vítima registrou um boletim de ocorrência, e o caso está sendo apurado pela Polícia Civil.
Moradores da região relatam que os assaltos se tornaram frequentes em diferentes horários.
A comunidade pede reforço no policiamento e mais patrulhas nas ruas de Piedade, especialmente nas primeiras horas da manhã, quando muitos trabalhadores saem de casa.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais