fechar
Política | Notícia

Maioria dos brasileiros quer candidato fora do eixo Lula-Bolsonaro em 2026, aponta pesquisa Quaest

Levantamento mostra rejeição à reeleição de Lula e resistência a Bolsonaro; cresce desejo por um nome fora da polarização dos últimos anos

Por Estadão Conteúdo Publicado em 13/11/2025 às 8:17 | Atualizado em 13/11/2025 às 8:31
Lula e Jair Bolsonaro
Lula e Jair Bolsonaro - Divulgação/PR

Clique aqui e escute a matéria

A mais recente pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (13), indica que uma parcela crescente do eleitorado brasileiro deseja uma alternativa fora da polarização entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2026.

De acordo com o levantamento, 24% dos entrevistados afirmam preferir que o próximo presidente não seja ligado nem a Lula nem a Bolsonaro, enquanto 17% gostariam que o eleito fosse um nome de fora da política.

O estudo também mostra aumento na resistência à candidatura de Lula: 59% dos brasileiros acreditam que o petista não deve tentar a reeleição, contra 56% na rodada anterior, realizada em outubro.

Já o percentual dos que apoiam uma nova candidatura do presidente caiu de 42% para 38%. Lula anunciou a intenção de disputar um quarto mandato no dia 23 de outubro, durante viagem à Indonésia.

No caso de Bolsonaro, que segue inelegível, 67% dos entrevistados defendem que ele apoie outro nome, e apenas 26% acham que o ex-presidente deve manter a própria candidatura.

Amostra 

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas presencialmente entre os dias 6 e 9 de novembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança, 95%.

Nos cenários de segundo turno, Lula ainda aparece numericamente à frente da maioria dos adversários – venceria nove dos dez nomes testados –, mas a vantagem vem diminuindo.

Numa eventual reedição do confronto de 2022, o petista tem 42% das intenções de voto, contra 39% de Bolsonaro, o que configura empate técnico.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Avaliação do Governo

O levantamento também registrou queda na avaliação positiva do governo, especialmente nos recortes relacionados à segurança pública.

A oscilação negativa ocorre após declarações recentes de Lula sobre o tema. Em 24 de outubro, o presidente afirmou que “traficantes também são vítimas de usuários”, declaração rejeitada por 81% dos entrevistados, mesmo entre os apoiadores de Lula, 66% disseram discordar.

Além disso, 57% dos brasileiros discordam da fala do presidente sobre a megaoperação policial no Rio de Janeiro, realizada em 28 de outubro, classificada por ele como “desastrosa”.

Os dados reforçam o quadro de desgaste simultâneo de Lula e Bolsonaro, com um eleitorado cada vez mais inclinado a buscar novas alternativas para 2026.

Leia também

Quaest: maioria quer penas mais rígidas; 73% defendem tratar facções como terroristas
PESQUISA

Quaest: maioria quer penas mais rígidas; 73% defendem tratar facções como terroristas
Quaest: avaliação de Lula perde fôlego e registra 50% de desaprovação e 47% de aprovação
PESQUISA

Quaest: avaliação de Lula perde fôlego e registra 50% de desaprovação e 47% de aprovação

Compartilhe

Tags