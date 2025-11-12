"Segurança virou o tema que mais mexe com o eleitorado", diz diretor da Quaest

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

À Rádio Jornal, Guilherme Russo diz que megaoperação no Rio ampliou preocupação da população com segurança e afetou avaliação do governo

O diretor de inteligência da Quaest, Guilherme Russo, avaliou que a mais recente pesquisa do instituto mostra uma interrupção na trajetória de melhora da aprovação do governo Luiz Inácio Lula da Silva.

“Essa pesquisa mostra um resultado de segurar a aprovação do governo Lula, que vinha subindo. A gente viu agora uma oscilação até negativa na aprovação… parou de crescer como vinha nos últimos meses, e a avaliação piorou um pouco”, explicou, em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, nesta quarta-feira (12).



Russo atribui esse ponto de inflexão, sobretudo, ao recuo da confiança no tema segurança após a megaoperação policial no Complexo do Alemão e na Penha – ação que, segundo dados oficiais da Polícia Civil, terminou com 121 mortos e alcançou 97% da população em conhecimento do episódio.

“A questão da segurança acabou sendo a principal razão que mexeu com o eleitorado”, disse.

Segurança: sensação versus tendência estatística



O diretor ressaltou que, apesar de indicadores criminais mostrarem sinais de queda em homicídios em algumas capitais, a percepção pública de insegurança cresceu.



“A gente tem dados de que homicídios até caíram no Brasil, mas a preocupação da população e a sensação de segurança cresceu.”



Na pesquisa, o ponto que mede a segurança como principal problema do país saltou de 30% para 38% – uma mudança que, na avaliação de Russo, alterou o humor do eleitorado e contribuiu para estagnar a aprovação do Planalto.



Russo classificou a segurança como um tema especialmente sensível para governos de esquerda.



“É sempre uma área, um tema muito complicado para os governos, especialmente de esquerda, porque a população tem preferências de leis mais rígidas, e isso muda um pouco do humor da população em relação ao governo.”



Ele lembrou também que há propostas no Congresso, citou a PEC da segurança, que indicam o quanto o tema ganhou centralidade no debate público.

Confira a entrevista completa:

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/entrevista-guilherme-russo-cientista-politico-e-diretor-de-inteligencia-da-quaest-12-11/" target="_blank">ENTREVISTA GUILHERME RUSSO - CIENTISTA POLÍTICO E DIRETOR DE INTELIGÊNCIA DA QUAEST 12 11</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p>

Independentes



O cientista político destacou que os eleitores independentes – que representam cerca de 10% do total, concentrados nas capitais do Sudeste e nas classes C e D – têm sido determinantes na oscilação do cenário político.



Segundo ele, trata-se de um grupo pequeno, mas altamente sensível a fatores imediatos do cotidiano, como a inflação e a segurança pública.

“É um segmento que muda muito de posição, reage rápido ao que acontece. A inflação pesa, o bolso fala alto, mas grandes notícias também mexem com esse eleitor, como foi agora o impacto da megaoperação, que teve forte repercussão”, observou.



Redes sociais, TV e o enfraquecimento do bolsonarismo digital



Outro ponto que Russo explorou foi a mudança na forma como diferentes bolhas políticas se informam.



Entre eleitores ligados a Bolsonaro, ele apontou queda no uso de redes sociais como principal fonte de informação, de 51% para 42%, e crescimento do peso da televisão (28% para 31%).



Já na direita não bolsonarista, o movimento foi oposto: redes sociais subiram de 41% para 49% enquanto a TV caiu de 33% para 23%.



Para Russo, parte desse rearranjo se explica pela ausência de Bolsonaro nas redes sociais e pelo fortalecimento de portais, blogs e canais do ecossistema de direita:



“Os bolsonaristas perdem um pouco da relevância das redes sociais e começam a buscar outros meios… os blogs são muito importantes nessa bolha, nesse ecossistema da direita.”



Essa reconfiguração informacional, segundo ele, pode afetar a velocidade e o alcance das narrativas políticas nos próximos meses.



O que deve fazer o governo



Ao final, Russo avaliou que a segurança pública deve ocupar posição central na agenda do governo, tanto nas ações quanto no discurso, diante da crescente sensibilidade do eleitorado ao tema.



Ele ressaltou ainda que a disputa eleitoral segue aberta e que o comportamento dos independentes e das novas bolhas de informação será determinante para definir os rumos de 2026.

