Quaest: avaliação de Lula perde fôlego e registra 50% de desaprovação e 47% de aprovação

Pesquisa divulgada nesta quarta mostra resultado que inverte tendência dos últimos meses, quando aprovação vinha subindo e a desaprovação, caindo

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (12) mostra que a avaliação do governo do presidente Lula (PT) parou de melhorar e passou a registrar leve queda. Segundo o levantamento, 50% dos brasileiros desaprovam a gestão petista, enquanto 47% aprovam.

O resultado inverte a tendência dos últimos meses, quando a aprovação vinha subindo dentro da margem de erro, de dois pontos percentuais, e a desaprovação, caindo. Agora, o cenário se inverteu: a aprovação recuou e a desaprovação avançou.

A diferença entre aprovação e desaprovação é agora de três pontos percentuais. Em outubro, era de apenas um ponto.

Veja os números:

Aprovação: 47% (eram 48% em outubro)

Desaprovação: 50% (eram 49%)

Não sabe/não respondeu: 3% (eram 3%)

De acordo com a Quaest, a megaoperação policial no Rio de Janeiro, as declarações de Lula sobre o tema e o aumento da preocupação da população com a segurança pública interromperam a melhora na avaliação do governo.

Este é o segundo levantamento consecutivo em que os índices de aprovação e desaprovação estão em empate técnico, após empatarem em outubro pela primeira vez desde janeiro.

Entre os eleitores independentes, a desaprovação subiu quatro pontos e chegou a 52%, enquanto a aprovação caiu três pontos e ficou em 43%. Nesse grupo, a margem de erro é de quatro pontos percentuais.

A pesquisa também indica piora da avaliação entre alguns segmentos. Entre quem tem renda familiar superior a cinco salários mínimos, a desaprovação chegou a 56%, enquanto 42% aprovam — cenário que antes era de empate técnico.

Entre as mulheres, o equilíbrio voltou a se estabelecer: 51% aprovam e 46% desaprovam, revertendo a vantagem que Lula tinha nesse grupo em outubro. Entre os católicos, também há empate técnico, após um cenário de maior aprovação no mês anterior.

O levantamento ainda investigou a percepção dos brasileiros sobre temas recentes de grande repercussão. Para 67% dos entrevistados, a megaoperação policial nos complexos do Alemão e da Penha foi aprovada. Já 57% discordaram da declaração de Lula de que a ação teria sido “desastrosa”.

A preocupação com a violência subiu de 30% para 38% e, para 45% dos consultados, o presidente saiu fortalecido após o encontro com o ex-presidente americano Donald Trump.

A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 6 e 9 de novembro. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Aprovação do governo Lula

Ao serem questionados sobre como avaliam o governo Lula de forma geral, os entrevistados mostraram leve oscilação nos índices. A avaliação positiva caiu dois pontos, enquanto a negativa subiu um.

Veja os números:

Positivo: 31% (eram 33% em setembro)

Negativo: 38% (eram 37%)

Regular: 28% (eram 27%)

Não sabe/não respondeu: 3% (eram 3%)

A aprovação de Lula se manteve em 82% entre os eleitores que votaram nele no segundo turno de 2022, com 16% de desaprovação. Entre os eleitores de Jair Bolsonaro (PL), a desaprovação oscilou de 85% para 87%, enquanto a aprovação recuou de 13% para 11%. A margem de erro nesses recortes varia de três a quatro pontos percentuais, para mais ou para menos.