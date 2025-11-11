fechar
Cena Política | Análise

Segurança pública vira bandeira de engajamento, não de governo

Não há solução mágica para problemas complexos. O jogo político prefere o espetáculo da superfície ao trabalho difícil de reestruturar sistemas.

Por Igor Maciel Publicado em 11/11/2025 às 20:00
MPF e DPU cobraram explicações ao governo do Rio de Janeiro sobre operação
MPF e DPU cobraram explicações ao governo do Rio de Janeiro sobre operação - Fernando Frazão/Agência Brasil

Clique aqui e escute a matéria

Na discussão dos últimos dias sobre segurança pública, todos os dias novas manchetes, opiniões e conflitos políticos aparecem como se o debate estivesse avançando em alguma direção concreta. Não está. Por mais espalhafatosos que sejam os embates, por mais que gerem repercussão nas redes e por mais pressa que a Câmara pareça ter para aprovar textos relacionados a isso. Ao observar com calma o que se discute, fica claro que as conversas estão menos ligadas à solução e mais ao jogo político que se estabelece em torno do tema.

Todas as soluções apresentadas até agora como se fossem mágicas são, na verdade, rasas. Porque o objetivo não é resolver os problemas, mas gerar engajamento em redes sociais e apoio político. E, nisso, tanto o governo quanto a oposição são culpados.

Cabo de guerra

Não se trata de divergências honestas sobre caminhos possíveis. Trata-se de uma disputa calculada por visibilidade e manutenção de base eleitoral. De um lado, há quem defenda equiparar facções criminosas a grupos terroristas. Há quem queira reduzir a autonomia da Polícia Federal. Nenhuma das duas propostas toca no centro do problema. Elas funcionam como cabo de guerra político. Cada lado puxa para si a narrativa, tenta ocupar o espaço simbólico do debate e produzir repercussão barata.

Esse tipo de disputa não nasce de um compromisso com a redução da violência. Nasce da necessidade de manter a arena pegando fogo, criar inimigos convenientes e produzir sensação de combate permanente. Surge para marcar posição, para gerar identificação ou rejeição e para fortalecer grupos políticos em tempos de polarização exacerbada.

Soluções amargas

Resolver o problema da violência exige reconhecer sua complexidade. E isso ninguém está fazendo. Há redes organizadas, fluxo de armas, circulação de dinheiro, recrutamento constante e relações enraizadas nas periferias. Nada disso se desfaz com uma medida simples.

Qualquer solução efetiva passa por medidas amargas e de longo prazo. Reestruturar o sistema prisional. Enfrentar o tráfico internacional de armas. Criar políticas de prevenção capazes de concorrer com o poder de atração das facções. Tudo isso custa caro politicamente.

E, faltando um ano para a eleição, nenhum ator quer assumir o desgaste de propor algo impopular. Fica mais fácil continuar no embate retórico.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A armadilha da superfície

Mudar o nome jurídico do crime das facções não desarticula suas bases. Reduzir a autonomia da Polícia Federal não fortalece a segurança. Realizar operações violentas apenas substitui indivíduos na cadeia criminosa. A estrutura permanece intacta.

O exemplo da mosca explica esse ciclo. Você pode matar uma mosca, mas se o lixo continua acumulado, outras aparecem. O foco tem que estar na fonte da reprodução.

Raiz do problema

Se não houver enfrentamento estruturado ao fluxo de dinheiro e de armamento, nada muda. O sistema prisional segue fortalecendo as facções, sejam elas enquadradas como terroristas ou não. Jovens seguem sendo recrutados porque encontram ali pertencimento, renda e perspectiva que o Estado não oferece.

Sem discutir as causas estruturais, todas as respostas são apenas espasmos retóricos. E enquanto isso, a realidade não espera. Está todo mundo brincando de "cabo de guerra". E cabo de guerra não leva a lugar nenhum.

Leia também

O TJPE fará a entrega de diploma a personalidades
SOCIEDADE

O TJPE fará a entrega de diploma a personalidades
Flávio Ricco: Streaming perde tempo e dinheiro com tanta demora nas suas decisões
Streamings

Flávio Ricco: Streaming perde tempo e dinheiro com tanta demora nas suas decisões

Compartilhe

Tags