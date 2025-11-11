Segurança pública vira bandeira de engajamento, não de governo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Não há solução mágica para problemas complexos. O jogo político prefere o espetáculo da superfície ao trabalho difícil de reestruturar sistemas.

Na discussão dos últimos dias sobre segurança pública, todos os dias novas manchetes, opiniões e conflitos políticos aparecem como se o debate estivesse avançando em alguma direção concreta. Não está. Por mais espalhafatosos que sejam os embates, por mais que gerem repercussão nas redes e por mais pressa que a Câmara pareça ter para aprovar textos relacionados a isso. Ao observar com calma o que se discute, fica claro que as conversas estão menos ligadas à solução e mais ao jogo político que se estabelece em torno do tema.

Todas as soluções apresentadas até agora como se fossem mágicas são, na verdade, rasas. Porque o objetivo não é resolver os problemas, mas gerar engajamento em redes sociais e apoio político. E, nisso, tanto o governo quanto a oposição são culpados.

Cabo de guerra

Não se trata de divergências honestas sobre caminhos possíveis. Trata-se de uma disputa calculada por visibilidade e manutenção de base eleitoral. De um lado, há quem defenda equiparar facções criminosas a grupos terroristas. Há quem queira reduzir a autonomia da Polícia Federal. Nenhuma das duas propostas toca no centro do problema. Elas funcionam como cabo de guerra político. Cada lado puxa para si a narrativa, tenta ocupar o espaço simbólico do debate e produzir repercussão barata.

Esse tipo de disputa não nasce de um compromisso com a redução da violência. Nasce da necessidade de manter a arena pegando fogo, criar inimigos convenientes e produzir sensação de combate permanente. Surge para marcar posição, para gerar identificação ou rejeição e para fortalecer grupos políticos em tempos de polarização exacerbada.

Soluções amargas

Resolver o problema da violência exige reconhecer sua complexidade. E isso ninguém está fazendo. Há redes organizadas, fluxo de armas, circulação de dinheiro, recrutamento constante e relações enraizadas nas periferias. Nada disso se desfaz com uma medida simples.

Qualquer solução efetiva passa por medidas amargas e de longo prazo. Reestruturar o sistema prisional. Enfrentar o tráfico internacional de armas. Criar políticas de prevenção capazes de concorrer com o poder de atração das facções. Tudo isso custa caro politicamente.

E, faltando um ano para a eleição, nenhum ator quer assumir o desgaste de propor algo impopular. Fica mais fácil continuar no embate retórico.

A armadilha da superfície

Mudar o nome jurídico do crime das facções não desarticula suas bases. Reduzir a autonomia da Polícia Federal não fortalece a segurança. Realizar operações violentas apenas substitui indivíduos na cadeia criminosa. A estrutura permanece intacta.

O exemplo da mosca explica esse ciclo. Você pode matar uma mosca, mas se o lixo continua acumulado, outras aparecem. O foco tem que estar na fonte da reprodução.

Raiz do problema

Se não houver enfrentamento estruturado ao fluxo de dinheiro e de armamento, nada muda. O sistema prisional segue fortalecendo as facções, sejam elas enquadradas como terroristas ou não. Jovens seguem sendo recrutados porque encontram ali pertencimento, renda e perspectiva que o Estado não oferece.

Sem discutir as causas estruturais, todas as respostas são apenas espasmos retóricos. E enquanto isso, a realidade não espera. Está todo mundo brincando de "cabo de guerra". E cabo de guerra não leva a lugar nenhum.