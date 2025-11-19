Motociclista por aplicativo morre após colidir em moto que teria avançado o sinal vermelho
Estoquista e motociclista de app morre após colisão em sinal vermelho. Sua mãe alega imprudência do outro motociclista; família pede investigação
Clique aqui e escute a matéria
Marcelo Vinícius Rocha Lima, de 30 anos, cumpria suas funções como estoquista e motociclista de aplicativo quando se envolveu em uma colisão com outro motociclista em um cruzamento na Avenida Norte. Marcelo não resistiu aos ferimentos e veio a falecer.
Segundo a mãe de Marcelo, testemunhas no local identificaram que o outro motociclista avançou o sinal vermelho, causando a colisão.
O outro motociclista sofreu escoriações leves enquanto Marcelo foi encaminhado em estado grave para o Hospital da Restauração. Mesmo após ser submetido a uma cirurgia no tórax e ser intubado três vezes, ele não resistiu.
Depoimento da família
O irmão de Marcelo reforça o quanto ele era essencial para a família e pede empenho nas investigações.
Ele agradeceu ao pessoal da Delegacia de Delitos de Trânsito, onde afirmou que receberam um tratamento digno, e pediu que eles continuem investigando e procurando provas no local do crime.
"E eu peço que eles investiguem, procurem câmeras, procurem outros lugares. E eu agradeço à polícia e peço que eles procurem elucidar o caso mais rápido. Que não fiquem impunes pra que isso não possa acontecer com outras pessoas."
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A mãe de Marcelo entrou em contato com o pai do outro motociclista e ele respondeu pedindo que ela espere a perícia ser feita.
"Ele disse o seguinte, olha, eu sou guarda municipal, no local não há câmeras. Então, a senhora espere a perícia do IC. Depois que passar a perícia, a gente vê o que eu tenho que pagar a senhora ou não."
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais