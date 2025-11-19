Motociclista por aplicativo morre após colidir em moto que teria avançado o sinal vermelho

Marcelo Vinícius Rocha Lima, de 30 anos, cumpria suas funções como estoquista e motociclista de aplicativo quando se envolveu em uma colisão com outro motociclista em um cruzamento na Avenida Norte. Marcelo não resistiu aos ferimentos e veio a falecer.

Segundo a mãe de Marcelo, testemunhas no local identificaram que o outro motociclista avançou o sinal vermelho, causando a colisão.

O outro motociclista sofreu escoriações leves enquanto Marcelo foi encaminhado em estado grave para o Hospital da Restauração. Mesmo após ser submetido a uma cirurgia no tórax e ser intubado três vezes, ele não resistiu.

Depoimento da família

O irmão de Marcelo reforça o quanto ele era essencial para a família e pede empenho nas investigações.

Ele agradeceu ao pessoal da Delegacia de Delitos de Trânsito, onde afirmou que receberam um tratamento digno, e pediu que eles continuem investigando e procurando provas no local do crime.

"E eu peço que eles investiguem, procurem câmeras, procurem outros lugares. E eu agradeço à polícia e peço que eles procurem elucidar o caso mais rápido. Que não fiquem impunes pra que isso não possa acontecer com outras pessoas."

A mãe de Marcelo entrou em contato com o pai do outro motociclista e ele respondeu pedindo que ela espere a perícia ser feita.

"Ele disse o seguinte, olha, eu sou guarda municipal, no local não há câmeras. Então, a senhora espere a perícia do IC. Depois que passar a perícia, a gente vê o que eu tenho que pagar a senhora ou não."



Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais