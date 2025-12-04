Confusão interrompe jogo amistoso entre times de futebol em Recife
Dois irmãos foram atingidos durante a briga. Um deles teve ferimentos leves e o outro precisou ser levado para a UPA de Nova Descoberta
TV Jornal
Publicado em 04/12/2025 às 14:50
Clique aqui e escute a matéria
Uma confusão generalizada marcou um jogo amistoso entre os times Fumaça e Confiança, em uma quadra localizada no bairro de Nova Descoberta, no Noroeste do Recife.
O que deveria ser uma partida tranquila acabou se transformando em um cenário de violência nas arquibancadas.
Ainda não há informações sobre o que motivou o tumulto. Imagens registradas no local mostram chutes, socos e empurrões entre os torcedores. Em um dos registros, um homem aparece usando um capacete para agredir outras pessoas.
Feridos
Dois irmãos foram atingidos durante a briga. Um deles, um jovem de 18 anos, teve ferimentos leves e deixou o local sem receber atendimento.
O outro precisou ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, onde realizou exames de raio-x antes de ser liberado.
Reação das pessoas
Para quem presenciou, o episódio revela um problema que se repete em eventos esportivos.
“A violência está muito grande, ninguém respeita mais. Ninguém tem mais amor pelo próximo”, lamentou um espectador.
A Polícia Militar foi acionada e precisou intervir para controlar a situação. As causas da briga seguem desconhecidas.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.