fechar
Vídeos | Notícia

Confusão interrompe jogo amistoso entre times de futebol em Recife

Dois irmãos foram atingidos durante a briga. Um deles teve ferimentos leves e o outro precisou ser levado para a UPA de Nova Descoberta

Por TV Jornal Publicado em 04/12/2025 às 14:50
Briga generalizada
Briga generalizada - TV Jornal

Clique aqui e escute a matéria

Uma confusão generalizada marcou um jogo amistoso entre os times Fumaça e Confiança, em uma quadra localizada no bairro de Nova Descoberta, no Noroeste do Recife.

O que deveria ser uma partida tranquila acabou se transformando em um cenário de violência nas arquibancadas.

Ainda não há informações sobre o que motivou o tumulto. Imagens registradas no local mostram chutes, socos e empurrões entre os torcedores. Em um dos registros, um homem aparece usando um capacete para agredir outras pessoas.

Feridos

Dois irmãos foram atingidos durante a briga. Um deles, um jovem de 18 anos, teve ferimentos leves e deixou o local sem receber atendimento.

O outro precisou ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, onde realizou exames de raio-x antes de ser liberado.

Leia Também

Reação das pessoas

Para quem presenciou, o episódio revela um problema que se repete em eventos esportivos.

“A violência está muito grande, ninguém respeita mais. Ninguém tem mais amor pelo próximo”, lamentou um espectador.

A Polícia Militar foi acionada e precisou intervir para controlar a situação. As causas da briga seguem desconhecidas.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags