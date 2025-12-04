Investigação é concluída em caso de importunação sexual registrado na Orla de Boa Viagem
Inquérito é encerrado dois meses após modelo ser apalpada por ciclista durante produção de fotos na Orla de Boa Viagem no Recife
A Polícia Civil conclui o inquérito sobre o caso de importunação sexual registrado há pouco mais de dois meses na Orla de Boa Viagem, no Recife, quando a modelo Meyllin Oliveira foi apalpada por um ciclista durante uma sessão de fotos e o vídeo da ação repercutiu nacionalmente, resultando no indiciamento do suspeito.
O que aconteceu
A vítima, que na época era candidata ao Miss Recife, participava de fotos e vídeos no calçadão quando o homem se aproximou de bicicleta e apalpou uma parte íntima dela. As imagens foram divulgadas na internet e o caso passou a ser investigado pela Delegacia da Mulher.
O inquérito foi concluído com o indiciamento do ciclista por importunação sexual. O material foi remetido à Justiça para análise.
Durante a investigação, a defesa de Douglas Paulo da Silva apresentou diferentes versões. No primeiro depoimento, ele permaneceu em silêncio. Posteriormente, alegou ter se desequilibrado da bicicleta e tocado na vítima sem intenção.
A família também informou que ele teria problemas psiquiátricos, mas não apresentou documentos que comprovassem a alegação.
Reações da vítima
A modelo afirma estar aliviada com o encerramento da investigação, mas relata que ainda enfrenta desgaste emocional pelas críticas que recebeu após o episódio.
“Acaba que a gente leva a culpa e fica sempre com medo de estar saindo, de estar em determinados locais, de isso acontecer novamente, já que houve uma grande repercussão negativa.”
Expectativa de justiça
O advogado da vítima afirmou que espera punição em regime fechado, defendendo que o caso funcione como alerta para situações semelhantes.
Meyllin diz que pretende seguir com a carreira e superar o episódio, mas reforça a importância de manter o caso em discussão para incentivar outras mulheres a denunciarem situações de violência.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais