fechar
Vídeos | Notícia

Investigação é concluída em caso de importunação sexual registrado na Orla de Boa Viagem

Inquérito é encerrado dois meses após modelo ser apalpada por ciclista durante produção de fotos na Orla de Boa Viagem no Recife

Por TV Jornal Publicado em 04/12/2025 às 12:11 | Atualizado em 04/12/2025 às 12:14
Ciclista Indiciado por Importunação Sexual contra Modelo, Meilin Oliveira: Reperspecussões Nacionais e Luta por Justiça
Ciclista Indiciado por Importunação Sexual contra Modelo, Meilin Oliveira: Reperspecussões Nacionais e Luta por Justiça - TV Jornal

Clique aqui e escute a matéria

A Polícia Civil conclui o inquérito sobre o caso de importunação sexual registrado há pouco mais de dois meses na Orla de Boa Viagem, no Recife, quando a modelo Meyllin Oliveira foi apalpada por um ciclista durante uma sessão de fotos e o vídeo da ação repercutiu nacionalmente, resultando no indiciamento do suspeito.

O que aconteceu

A vítima, que na época era candidata ao Miss Recife, participava de fotos e vídeos no calçadão quando o homem se aproximou de bicicleta e apalpou uma parte íntima dela. As imagens foram divulgadas na internet e o caso passou a ser investigado pela Delegacia da Mulher.

O inquérito foi concluído com o indiciamento do ciclista por importunação sexual. O material foi remetido à Justiça para análise.

Durante a investigação, a defesa de Douglas Paulo da Silva apresentou diferentes versões. No primeiro depoimento, ele permaneceu em silêncio. Posteriormente, alegou ter se desequilibrado da bicicleta e tocado na vítima sem intenção.

A família também informou que ele teria problemas psiquiátricos, mas não apresentou documentos que comprovassem a alegação.

Reações da vítima

A modelo afirma estar aliviada com o encerramento da investigação, mas relata que ainda enfrenta desgaste emocional pelas críticas que recebeu após o episódio.

“Acaba que a gente leva a culpa e fica sempre com medo de estar saindo, de estar em determinados locais, de isso acontecer novamente, já que houve uma grande repercussão negativa.”

Expectativa de justiça

O advogado da vítima afirmou que espera punição em regime fechado, defendendo que o caso funcione como alerta para situações semelhantes.

Meyllin diz que pretende seguir com a carreira e superar o episódio, mas reforça a importância de manter o caso em discussão para incentivar outras mulheres a denunciarem situações de violência.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Polícia Federal indicia Silvio Almeida, ex ministro dos Direitos Humanos, por importunação sexual
Crime sexual

Polícia Federal indicia Silvio Almeida, ex ministro dos Direitos Humanos, por importunação sexual
Homem mostra partes íntimas para mulher e criança dentro de ônibus em Olinda
Importunação sexual

Homem mostra partes íntimas para mulher e criança dentro de ônibus em Olinda

Compartilhe

Tags